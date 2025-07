Nagy küzdelemben elveszítette a vb-finálét a magyar férfi vízilabda-válogatott

Sanahuja rögtön kiegyenlített az utolsó negyed első percében majd Granados Ortega révén megfordították az állást, 10-11. Burián révén viszont ismét kiegyenlítettünk, de Munarriz válaszolni tudott a másik oldalon, így a spanyoloké volt ismét az egy gólos előny, amit később meg is tudtak duplázni ezzel nagy bajba került a magyar csapat, Varga Zsolt időt is kért. Sajnos azonban ma a kapufa és a szerencse is az ellenféllel volt, már három góllal vezettek három perccel a vége előtt, 11-14. Nagy Ádám bár betalált a találkozó végén, de az aranyérem 2025-ben a spanyol válogatott nyakában landolt, 13-15.

Magyarország-Spanyolország 13-15 (5-5,1-2,4-3,5-1.)