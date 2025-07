Magyar és nemzetközi sikerek a seregélyesi kislánytól (galéria)

Igazi lovas család tagjaként nőtt fel a seregélyesi Penzer Kamilla, aki tavaly a Nemzeti Vágtán is szerepelhetett. Az idei évben sem unatkozik a kislány, aki több nemzetközi és hazai versenyen is elindult már, amelyeken szép eredményeket ért el.

Penzer Kamilla már kvalifikálta magát az idei Nemzeti Vágtára

Forrás: A család

– Kamilla áprilisban kezdte a szabadtéri szezont, ahol rögtön első lett, majd egy hónappal később ismét az élenvégzett. Az első külföldi, nemzetközi vesenye Pleternicában volt június végén, ott horvát és szlovén ellenfelekkel küzdött, és itt is magasan nyerte mindhárom versenyszámot. Mindegyik estben díj-, maraton-, és akadályhajtásban mérette meg magát. Minél több versenyen kell az idei évben elindulnia, hiszen jövőre az Európa-bajnokság a cél. Emiatt ott lesz majd augusztus 8-10. között az országos bajnoki döntőben is Kisbéren. Természetesen most is készülünk a Nemzeti Vágtára, ami idén október 3-5 között lesz Szilvásváradon. A vácdukai vágtán Ragyogó nevű lovával sikeresen kvalifikálta magát a nagymúltú rendezvényre – fogalmazott Németh Andrea lapunknak.

Az augusztusban a 11. születésnapját ünneplő Kamilla sikereiről készült fotókat az alábbi galériában tekinthetik meg.