Magasabb célokat tűztek ki

Mikor indult a felkészülés, milyen stábbal vágnak neki a munkának?

– Július 8-án, kedden kezdtük az alapozást, a programban heti négy edzés szerepel, és ezen a héten már vannak edzőmeccseink. Próbáltam olyan tesztmérkőzéseket lekötni, ahol ellenfeleink közel azonos tudásúak. Szerdán utazunk Zsámbékra, ők az NB III-ban fognak ősztől szerepelni, majd játszunk a Csornával, ez a csapot is hasonló erő képvisel, mint mi. Játszani fogunk a Tata csapatával, és úgy néz ki, hogy a Videoton U 19-es együttese ellen is pályára lépünk Fehérváron. Ezeken kívül még lesz egy mérkőzés, de amíg nincs, konkrét időpont addig azt nem szeretnénk nyilvánosságra hozni. A stábunk úgy néz ki, hogy Németh Bálint maradt az egyesületnél, és a technikai vezető, lesz, míg Puhnyák János a kapusedzőként segíti a munkámat.

Milyen változások várhatóak a keretben annak fényében, hogy a második csapat is jól muzsikált tavaly, lesznek-e új igazolások, vagy a saját utánpótlásra támaszkodnak inkább?

– Elsődleges tervem, hogy minél több fiatal építsek be a csapatba az utánpótlásból, főleg annak fényében, hogy itt szakágvezető voltam, tehát átlátom az egész utánpótlását a Móri SE-nek, és azt szeretném, hogy játékosok közül egyre többen jöjjönek fel az első csapathoz. Már most többen velünk eddzenek, de azért azt tudni kell, hogy nem rögtön toppannak be a felnőtt fociba, próbáljuk tudatosan felépíteni őket. Először csak edzőmeccseken lépnek pályára, hogy érezzék a felnőtt labdarúgás ízét, majd a terhelés után kaphatnak újabb és újabb lehetőséget esetleg a bajnokságban. Egy biztos igazolásunk van, nagyon kombinatív, és rutinos Kocsis Gergő, aki a Tatabánya, és a Tata csapatában játszott idáig az NB III-ban. Rajta kívül vannak próbajátékosok folyamatosan, de a jövő hét végig próbálom véglegesíteni a keretet, hogy a felkészülés hátralevő részében azzal az állománya tudja a dolgozni, akik az egész szezonban alkotni fogják a csapatot.