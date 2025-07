Lisztes Krisztián megszólalt a fiával kapcsolatban, nem köntörfalazott – videóval

Igazi népünnepély volt szombaton Szabadegyházán, ahol a Ferencváros öregfiúk és a századik születésnapját ünneplő Kinizsi SE csapott össze egy gálamérkőzés keretein belül. A találkozón pályára lépett a zöld-fehéreknél Lisztes Krisztián is, akit a pályán kaptunk el egy rövid interjúra az összecsapást követően.

Lisztes Krisztián a fia helyzetéről is megszólalt

Fotó: Kricskovics Antal

Lisztes Krisztián szerint ezen múlik a fia sorsa

A magyar és német bajnok Lisztes Krisztián szerint nagyszerű mérkőzést játszottak a Szabadegyháza ellen, ami igazán szoros volt, ez pedig egyáltalán nem gyakori. Mint mondja, úgy érzi mindkét fél kiadta magából a maximumot, a nézők jól érezhették magukat, és örömmel látta, hogy a Ferencváros nagyon sok embert meg tud mozgatni még mindig.

– Szeretnénk bővíteni a szurkolótáborunkat, kedveskedni egy kicsit nekik, közelebb kerülni hozzájuk, beszélgetni egy jót. Ez most is elérte a célját úgy gondolom – fogalmazott a legendás futballita.

A mai gyerekekről is beszélt Lisztes, aki úgy véli, a Ferencváros és a foci örök, a mostani csapatban is találnak maguknak kedvenceket a fiatalok és ez nem is fog változni addig amíg világ a világ. Ezután pedig fiáról, ifj. Lisztes Krisztiánról is elmondta gondolatait.

Nagyon fiatal még, 20 évesen egy topligában játszik, egy BL-csapatban. Minden rajta múlik, én bízom benne, hogy sikerül neki az áttörés

– vélekedett Lisztes.