Súlyosan megsérült Juhász Roland

A nemzetisport.hu felkereste a 95-szörös válogatott játékost az eset kapcsán. A sérülés egy igen balszerencsés mozdulatnak köszönhetően következett be. Egy Balaton melletti felkészülési mérkőzés során csapattársa, Szabó Tibor adott be egy szögletet, aki korábban a Debrecenben, a DVTK-ban, a Honvédban és a Fradiban is megfordult. A labda felpörgött, és pattanásból vissza szerette volna visszapasszolni Juhász Roland Szabónak, hogy ismét beíveljen oldalról, de ekkor egy másik csapattársa kapura szerette volna rúgni a labdát, ehelyett Juhász lábát találta el nagy erővel, ekkor következett be a súlyos sérülés. Ezután kórházba kellett szállítani a játékost, akit még aznap meg is műtöttek.

Juhász Roland 42 évesen sem hagyott fel a futballal, azonban most hosszú kihagyás vár rá.

Fotó: Ivándi Szabó Balázs/MTI / Forrás: Ivándi

Hosszú kihagyás vár Juhász Rolandra a sípcsont- és szárkapocscsonttörés miatt

A korábban a Videotonban is megfordult játékos állapota jelenleg stabil, és hétfőn már el is hagyhatja az Uzsoki utcai kórházat. A súlyos sérülés ellenére optimista a jövőjével kapcsolatban, elmondása szerint nagyon jó kezekben van, és minél előbb szeretne teljesen meggyógyulni.