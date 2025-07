Hét év után vált klubot a fehérváriak újdonsült bedobója

A 25 esztendős Madár Kata is aláírta szerződését a Fejér vármegyeiekhez, a 183 cm magas bedobó is csatlakozik az akadémistákhoz. Kata a Csata DSE színeiben kezdett kosárlabdázni, majd 2018-ban testvérével, Eszterrel együtt a Vasas Akadémiába igazolt. A piros-kékeknél mutatkozott be az első osztályban, és összesen hét évet töltött el Pasaréten. A legutóbbi szezonban, amikor átlagosan 14 percet töltött a pályán, éppen ellenünk hozta a legjobb teljesítményeit: Székesfehérváron 7, Budapesten 9 pontig jutott.

Madár Kata (labdával) a pasaréti együttes színeiben

Forrás: Vasas Basket

-Hosszú időt töltöttem a Vasasnál, de most úgy éreztem, új impulzusokra van szükségem, itt az ideje a váltásnak. Azt gondolom, hogy sok lehetőség rejlik ebben a változásban a pályán és a pályán kívül, hiszen új városban játszom a folytatásban, új edzők és új csapattársak mellett. Személyes célom, hogy olyan tagja legyek a csapatnak, akire számíthatnak a társai védekezésben és támadásban egyaránt. Szeretnék sokkal magabiztosabb lenni a támadásoknál, mint eddig, valamint védekezésben is a csapat hasznára válni. Remélem, hogy erős kohézió alakul majd ki a csapatban, hiszen ez adhat olyan alapot, ami a teljesítményünket nézve is előre vihet bennünket. Ha mindenki integrálódik a csapatba, gyorsan megtalálhatjuk a közös hangot és megcélozhatjuk a legjobb nyolc közé kerülést. Fiatalos csapat leszünk, szóval a lendület és az akarat hajt majd minket - jegyezte meg Madár Kata a klubváltása kapcsán.

-A bedobóra alapvetően hármas poszton számítunk, de védekezésben akár négyesként is bizonyíthat. Az egyik legnagyobb fegyvere a triplázás: ha jó napot fog ki, képes sorozatban betalálni kívülről. Szeretnénk, ha a vagányságát megmutatná a pályán is – jellemezte új játékosát a vezetőedző, Gáll Tamás.