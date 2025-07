Hazai győzelem a sárszentágotai fogathajtó versenyen (videó, galéria)

Soponya, Seregélyes, Kisláng, Nagylók és Mezőszilas után Sárszentágotán mérte össze tudását a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság mezőnye. A jó hangulatú napra már a kora reggeli órákban elkezdtek készülődni a szervezők, a rajthoz közeledve pedig egyre több néző érkezett meg az ágotai lovaspálya mellé. Mi az első forduló végére érkeztünk, és azonnal hintóra is pattantunk, a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség elnöke, Csuti Péter biztosított lehetőséget egy jó hangulatú beszélgetésre a fogatán.

Nem csak mi beszélgettünk jó hangulatban a szervezőkkel, hanem a nézők is egymással

Fotó: Kricskovics Antal

A szövetségénél elégedettek a szervezők munkájával

– Az előző években is sokszor hangsúlyoztuk már, hogy az elmúlt jó néhány évnek a törekvésének és munkájának a gyünölcse, hogy most már minden egyes Fejér megyei helyszínre bátran invitálhatunk akár megyén kívüli hajtót is és mondhatjuk nekik nyugodt szívvel, hogy jöjjenek, mert ezek jó helyszínek. Sok probléma van az országban, nem csak a C kategóriában, hanem feljebb is, de most a mi esetünkről beszélve nagyon fontos az, hogy ezt a mostani létszámot lehetőség szerint megőrizzük, ha úgy alakul akkor bővítsük. Ezért nagyon sokat tesznek a szervezők és a versenyeknek a lebonyolítói. Nálunk van most országos szinten is a legnépesebb mezőny országos szinten is a C kategóriás kettesfogatokat tekintve. A szövetség munkája ebben a legkevesebb, hiszen ehhez kell az, hogy partnerek legyenek a hajtók, az egyesületi vezetők és a versenyszervezők is. Az ő munkájuk teszi lehetővé mindezt, amit most elmondtam, és szerencsére olyan a hozzállás ami előremutató és példaértékű országos szinten is – nyilatkozta a megyei fogathajtók helyzetével kapcsolatban az elnök. Hozzátette, a szervezők nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a versenyzőknek.