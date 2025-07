Harmadik szezonját kezdi meg a mezőnyember

Szücs Luca nem csak a hárompontosat süllyeszti el pontosan az ellenfél gyűrűjébe, élen jár a játék szervezésében is. A 2001-es születésű játékos immár harmadik szezonját kezdi meg fekete-fehérben, ugyanis szerződést hosszabbított, és a 2025-26-os idényt is Székesfehérváron tölti. Luca 2023-ban érkezett Fehérvárra, fontos szerepe volt a feljutás kiharcolásában, majd az első osztályban is számíthattak a korábban Pécsett jelentős élvonalbeli rutint szerző, 1-es és 2-es poszton bevethető játékosra. Legemlékezetesebb mérkőzése a Darazsak Sportakadémia elleni volt, ahol 5 hárompontost szórt a rivális hálójába.

-Nagyszerűen érzem magam Fehérváron. Ennyi idő után mondhatjuk, hogy a második otthonom a város. Igazi kihívás lesz a következő szezon, hiszen már nem leszünk újonc csapat. Az ellenfelek ismernek bennünket, a játékunkat, és tudják, hogy mire számíthatnak tőlünk. Extra motivációt jelent számomra, hogy a tavasszal zárult bajnokságban, első nekifutásra nem jutottunk be a rájátszásba. Ősztől ismét ezért fogunk harcolni, remélhetőleg ezúttal már sikerülni fog – összegezte elképzeléseit Szücs Luca.

A vezetőedző, Gáll Tamás kulcsfiguraként számít a játékosra.

-Gyors támadásokkal szeretnénk operálni, a korábbi, sok labdavezetés helyett több, fellőtt labdával. Luca az edzéseken már megmutatta, hogy képes elsajátítani ezt a stílust. Jó szeme van a pályán. Szeretnénk, ha bátrabb kosárlabdával, több felelősséget vállalna, jobban kivenné a részét az indításokból – fogalmazott a szakvezető, Szücs Luca elvárt szerepével kapcsolatosan.