Fiatalokkal lépnének előrébb

Ahogy azt már a hosszú évek alatt megszokhatták a kézilabda szerelmesei legkésőbb július közepén megkezdi a felkészülését a következő idényre az Alba Fehérvár KC csapata. Rendhagyó ez a kezdet, mivel a Köfém csarnokban „árnyékban” negyven fok körüli hőmérséklet uralkodik ilyenkor. Ezzel szembesülhettek azok új szerzemények is, akikkel a klub sajtótájékoztatójára szinte „megtelt” a csarnok VIP terme.

A csapat sorozatban 34. alkalommal vesz részt a bajnokságban. A jelenlegi NB I-es gárdák közül a Győri Audi ETO KC, az FTC-Rail Cargo Hungária, a DVSC valamint a Dunaújváros mondhatja el ezt magáról. Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a tavalyi 9. helyezést háromszor érték el idáig a bajnokságok során, ezúttal ugyan konkrét helyezési szám nem hangzott el a vezetőség részéről, ám a középmezőnyben elfoglalt pozícióját nem szeretné feladni a csapat, sőt nem titkolt, és nem kimondott szándékuk, hogy előrébb lépjenek a tabellán.

A szakmai vezetésben nem történt változás továbbra is Szuzanna Lazovics irányítja a csapatot, segítői, Kovács Attila másodedző, Alen Marosevic erőnléti edző, Tatai Péter pedig kapusedzőként tevékenykedik továbbra is.

– A város életében a női kézilabda fontos szerepet játszik, remek jövőképet mutat a fiatalok számára. Nagyszerűen játszottak Szuzanna Lazovics irányításával tavaly is, megszorongatva az erősebb ellenfeleket. Szívet melengető volt látni, amikor a Fradi ellen az első félidő vége felé vezettünk. Tisztában vagyunk a körülményeinkkel és a lehetőségeinkkel, és ezt a középcsapat szerepét egyik fő támogatóként kéri és elvárja a város. Sok fiatal kap lehetőséget néhány rutinos játékossal kiegészülve, akik segítik őket a karrierjük kezdetén. A csarnokban érzékelhető körülmények nem könnyűek, nyilván, aki szaunázni szeretne, annak javasolni tudom a létesítmény egyes részeit. Elnök úrral a város vezetése azon dolgozik, hogy középtávon megoldódjon a helyzet, méltóbb környezetbe kerüljön a női kézilabda is.

– Attól a koncepciótól, amelyet korábban is képviseltünk nem szeretnénk eltérni, továbbra is nagyon sok fiatal tehetséget építenénk be, és folyamatosan lehetőséget adunk nekik. Voltak olyan játékosok, akiket szerettünk volna megtartani, de más csapatot választottak. Ám azok, akik érkeztek, illetve az utánpótlásból felkerültek legalább olyan tehetségesek, és ígéretek, mint akik távoztak. Véleményem szerint nem gyengült, hanem több pozícióban erősödtünk. Nagyon bízom benne, hogy stabil csapatunk lesz, amely már korábban is megmutatta magát, előre lépett. A nagy csapatok elleni eredményeket tekintve a Fehérvár volt az, aki meg tudta szorongatni, és tíz gólon belüli vereséggel zárt, ez pedig jelzi, hogy van tartásunk. Nagyon nehéz bajnokság előtt állunk, minden csapat számára a gazdasági túlélés, megfelelés igazi kihívást jelent. Nagyon bizakodó vagyok, remélem, hogy a sérülések elkerülnek bennünket, és egy sikeres év előtt állunk. – hangsúlyozta Balássi Imre klubelnök.

Szuzanna Lazovics immár második idényét kezdi, a fehérváriak kispadján szintén optimistán látja a jövőt.