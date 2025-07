Fiatal irányítót szerződtettek Miskolcról

A 2006-os születésű Küllős Kíra irányítóként szerepel majd a koronázóvárosi csapatban. Kíra szombathelyi születésű, utánpótlás éveit Pécsen és Győrben töltötte, az utóbbi években a közvetlen élvonalban tanyázó SERCO UNI Győr színeiben mutatkozott be az első osztályban. Tavaly nyáron Miskolcra igazolt, a DVTK második csapatához, ahol NB I/B-s bajnokságot és Hepp Kupát is nyert társaival. A B-csoport alapszakaszában 26 percet töltött a pályán mérkőzésenként, a bajnokikon 13,4 pontot és 16,5 VAL-t átlagolt.

– Mindig is nagyon szimpatikus csapatnak tartottam a DKKA-t, ez a tavalyi szezon után még erősebb lett, hiszen meggyőző volt az a munka, ami kívülről látszódott a csapaton. Ezt a fejlődő ívet örömmel fogom folytatni Gáll Tamással – mondta Kíra a szerződtetése kapcsán. - Szeretnék integrálódni a felnőtt légkörbe, fizikálisan és mentálisan is felnőni a játékhoz és az elvárásokhoz. Támadásban és védekezésben is szeretném segíteni a csapatot. Olyan személlyé akarok válni, akire minden helyzetben támaszkodhat a csapat. Nagyon várom az új szezon kihívásait, és remélem, hogy a társakkal együtt be tudunk kerülni a rájátszásba – foglalta össze fehérvári céljait az új irányító.

Gáll Tamás vezetőedző szerint a Borsodbaól érkező sportoló hasznára lesz a gárdának.

– Kíra tavaly egyik alapembere volt a B-csoportos pontvadászatot megnyerő DVTK U23-nak. Főként irányítóként számítunk majd rá, de a kettes poszt sem idegen tőle. Fiatal, vagány kosárlabdázó, aki védekezésben piócaként tapad az emberére. Jó lenne, ha ebből a karakterből minél többet megmutatna az új szezonban. Azt szeretnénk, ha kiharcolná, hogy ne pusztán U20-as játékosként számítsunk rá. Komoly potenciált látunk benne, így hosszabb távon gondolkodunk a szerepeltetésében – fogalmazott Gáll Tamás