Bánki József: A Fradi-családba tartozni egy életre szóló lelki szerződés – videóval

Nem is lehet jobban megünnepelni egy századik évfordulót, mint egy Ferencváros öregfiúk elleni gálamérkőzéssel. A szabadegyházai Kinizsi egy igazán közönségszórakoztató összecsapást játszott a zöld-fehér legendákkal, akik aztán a Fejér Megyei Hírlapnak is nyilatkoztak. A délután folyamán Bánki József, Thomas Sowunmi és Telek András is megosztotta gondolatait lapunkkal, valamint Lisztes Krisztiánt is megszólaltattuk, aki a fia jövőjéről is beszélt.

Bánki József őszintén vallott a Ferencvárossal való kapcsolatáról

Fotó: Kricskovics Antal

A Ferencváros legendái nem tudnak elszakadni a futballtól

Bánki József, a Ferencváros öregfiúk „menedzsere" megtiszteltetésként élte meg azt, hogy őket hívták meg a jeles ünnepre, hiszen más csapatra is gondolhattak volna. Kiemelte, a legfontosabb az, hogy a fiataloknak átadják azt, hogy nagyon szeretik a futballt és a klubjukat, és ha már ez sikerül, akkor jól jártak és nyertek az ügyön.

– A legfontosabb küldetésünk, hogy akárhová megyünk mindenhol beszélgessünk a gyerekekkel, adjunk nekik kisebb ajándékokat, ezzel pedig megismertessük velük a Fradi múltját, a történelmét és a hagyományait. Ha csak öt-hat gyereket megnyerünk a klub számára, akkor már gyarapodtunk, és ez a legfontosabb. Egyrész nyomot hagyni, másészt gyarapodni – fogalmazott Bánki József. Hozzátette, úgy érzi sok fiatal kötelezi el magát a Ferencváros mellett, mert nagyon népszeű klubról beszélünk, a Groupama Arénában pedig jó hangulat, ami megfogja őket, és egy életre a gárda hívévé teszi őket.

Ez egy életre szóló szerződés, egy lelki szerződés

– fogalmazott a fradizmussal kapcsolatban Bánki.

A fiatalok is tudják, kik azok a Fradi öregfiúk, aláírást is kértek tőlük

Fotó: Kricskovics Antal

Az érezhető volt az egész nap folyamán, hogy a gyermekek nagyon szeretik a Ferencvárost, sok legendát azonnal letámadtak egy-egy közös fotóért, aláírásért. Nem volt ez másképp Telek András esetében sem, aki elárulta, nagy öröm számukra, hogy a fiatalok, mégha nem is látták őket játszani, de a szüleiktől, nagyszüleiktől tudják kikről is van szó.