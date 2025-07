GoalTalk, ezúttal Ember Norbival: A Ferencváros bajnoki címe nem kérdés

Hamarosan kezdődik a magyar labdarúgásban is az új idény, elrajtol a labdarúgó NB I és NB II is. Ennek apropóján megkezdődik a GoalTalk Podcast második évada, melynek első epizódjában Ember Norbert (Ember Norbi) volt Szabó Róbert műsorvezető vendége, aki mellé Szabó Zsolt is csatlakozott. A beszélgetés során szóba került a Ferencváros bajnoki esélyei, hogy kik érhetnek oda a dobogóra az NB I-ben és kik lehetnek a kiesők, de az is elhangzott, milyen reményekkel vághat neki a másodoszálynak a Videoton FC Fehérvár.

A Ferencváros bajnoki címe nem lehet kérdés Ember Norbert és Szabó Zsolt szerint

Fotó: Kelemen Kornél

A beszélgetés során egyértelmű konszenzusra jutottak a résztvevők, a Ferencváros bajnoki címe nem lehet kérdés. Több érdekes meglátást és felvetést a teljes adásban hallhatnak az alábbi videóban.