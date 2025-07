Élni akarnak a lehetőséggel

Drukkerekből álló csapatokra leginkább Angliában találunk példát, a Wimbledon, a Manchester United és a Liverpool fanatikusai is játszanak alsóbb osztályokban. Magyarországon elsőként 2006-ban a Videoton szimpatizánsai, a Videoton Baráti Kör Egyesület tagjai gondoltak egy nagyot, és alapították meg futballcsapatukat. Azt azért tudni kell, hogy maga a Baráti Kör 1999-ben alakult, míg a futball szakosztály, a csapat létrehozása Juhász László elnök kezdeményezésére nem volt más, mint, hogy a Videoton érzelmű, focizni vágyó, és tudó szurkolók nagypályán méressék meg magukat. Korábban kispályán ugyan már voltak próbálkozásaik, ám annyian lettek, hogy akkor már volt értelme nagypályában gondolkodni, és nem utolsó sorban azt szerették volna, hogy ne csak a lelátón mutassák meg magukat, hanem vigyék el a hírét a csapatnak a megyei bajnokságban is. Igazi áttörés volt ez annak idején, Magyarországon, mert utánuk indult el a Ferencváros, valamint a Diósgyőr szurkolói együttese is.

A piros-kékek 2006-tól 2015-ig a harmadik vonalban vitézkedtek, majd három szezont töltöttek el a másodosztályban, de utána újra visszaestek a megye háromba, újabb három évre. Ezt követően következett négy idény a másodosztályban, ahol fennállása legjobb évét produkálva, a 2024-2025-ös szezonban bezsebelhették az ezüstérmet.

– Mi a kezdetekor leginkább arra koncentráltunk, hogy Vidi szurkolók focizzanak nálunk, és igazán nem is az eredmény volt a leglényegesebb. Nem az volt a célunk, hogy feljebb jussunk. Most kialakult egy olyan gárda, amely tele van ügyes játékosokkal, akiknek kijött a lépés, és nem érdemtelenül lettek másodikok a megye kettőben. Elvállaltuk, hogy osztályt lépünk, ezt az örömet nem vesszük el a fiúktól, éppen ezért nem is akarjuk különösképpen átalakítani a keretet, függetlenül attól, hogy egy-egy érkező és távozó természetesen lehet majd. Nem fogunk mást csinálni, mint eddig, továbbra is azt mondjuk, hogy az amatőr fociban szerepelünk, és amit ki tudnak hozni a srácok magukból a pályán azt örömmel vesszük. – fogalmazott Juhász László.