Dávid Mia is marad az akadémia kötelekében

Az élvonalban tavaly kora ősszel, a frissen az élvonalba jutó együttesben bemutatkozó Dávid Mia számára nem sok pihenő jut a nyáron, hiszen az Egyetemi Világjátékokon szerepel. A 2004-es születésű, 179 cm magas tehetség is tagja lesz a DKKA 2025-26-os keretének. Mia a koronázóvárosiak saját nevelésű játékosa, aki hatéves kora óta itt pattogtat.

Dávid Mia második idényét kezdi a legmagasabb osztályban.

Forrás: UNI Győr

-Hármas és négyes poszton egyaránt számítunk rá. Az első A-csoportos szezonja igazi tanulóév volt; szeretnénk, ha levetkőzné a megilletődöttségét és bátrabban kosárlabdázna. Azt várom, hogy jobban szedje a lepattanókat, aktívabban vegyen részt a gyorsindításokban és stabilabbak legyenek a külső dobásai. Tavaly nagy volt a szórás a játékperceit tekintve, ezt az új szezonban szeretnénk kiegyensúlyozni – mondta Gáll Tamás vezetőedző Dávid Miáról.

-Különleges érzés pályára lépni Fehérváron, hiszen nagyon ritka, hogy valaki abban a klubcsapatban szerepel felnőttként, ahol gyerekként elkezdett kosárlabdázni. Én ebben a városban nőttem fel, itt tanultam meg az alapokat, itt szerettették meg velem a sportot, és most ugyanitt képviselhetem a királyi várost a legmagasabb szinten. Ez óriási megtiszteltetés és felelősség számomra. Nagyon szerencsésnek érzem magam, ugyanis részese lehetek, hogy hosszú idő után ismét van első osztályú női csapata Székesfehérvárnak. Minden mérkőzésen igyekszem méltóképpen képviselni a várost, a szurkolókat, a családomat és azokat, akik gyerekkorom óta támogatnak. Ez a háttér rengeteg erőt és plusz motivációt ad, hogy mindig a maximumot nyújtsam a pályán.

Ez már a negyedik nyara, amit a 3×3-as korosztályos válogatottal tölt, azt mondja, minden évben sokat fejlődik ezen időszakok során.

-A játék gyorsasága rákényszerít a gyors döntésekre, agresszívabb játékra, és arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljak a pályán. Mentálisan is sokat ad. Segít kezelni a nyomást, gyorsan alkalmazkodni, fókuszáltan játszani. Emellett a csapat hangulata is különleges családiasabb, közvetlenebb, így mindig örömmel térek vissza nyáron. Már a szezon végén vártam, hogy újra mehessek a válogatotthoz, mert tudom, hogy nemcsak szakmailag, hanem emberileg is ad valamit minden egyes nap. A nemzeti mez viselése mindig megtiszteltetés számomra, emlékeztet arra, honnan indultam, és hová szeretnék eljutni. Plusz motivációt ad, hogy a klubomban is a lehető legtöbbet nyújtsam.