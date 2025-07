Cipruson bizonyíthat a Hornyák Zsolt vezette Puskás Akadémia

Ezt várják Hornyák Zsolték a mérkőzéstől

A szerdai estén hivatalos sajtótájékoztatót tartottak a felek, ahol Hornyák Zsolt és Nagy Zsolt osztotta meg gondolatait a csütörtök esti összecsapással kapcsolatban.

– Nem lesz egyszerű és könnyű feladatunk, a Konferencialigában nincsenek könnyű ellenfelek. Ismerem az Ariszt, tisztában vagyok az erősségeikkel és a gyengeségeikkel is, monitoroztuk őket. Azért jöttünk, hogy egy jó mérkőzést játsszunk és szervezett játékkal szeretnénk jól képviselni Magyarországot és a Puskás Akadémiát, ahogy tettük azt a múltban is. Helyt szeretnénk állni és ahogy az ellenfelünk is, úgy mi is mindent megteszünk a továbbjutásért – fogalmazott a sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt. Hozzátette, úgy érzi jó felkészülésen vannak túl, de ezt majd az eredmény fogja megmutatni.

Nagy Zsolt is egyetértett abban Hornyák Zsolttal, hogy egy jó felkészülési időszakon vannak túl, amelyben több jó ellenféllel is játszottak.

– Ez lesz az első tétmérkőzésünk az új idényben. Most mutathatjuk meg azt, hogy is készültünk fel. Egy jó ellenféllel találkozunk, de ismét idegenben kezdünk. Azt már megmutattuk tavaly is, hogyha sikerül idegenben jó eredményt elérnünk, akkor könnyebb dolgunk van egy fokkal otthon, reméljük ez most is így lesz – fogalmazott a válogatott futballista.