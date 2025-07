Bálizs Bence, a válogatott elsőszámú kapusa a fővárosban folytatja

A 35 éves Bálizs Bence – ahogy a hokis társadalomban mindenki ismeri, Brunya - Fehérváron született, itt is kezdett hokizni, az EBEL-ben a volános csatlakozás évében, 2007-ben, 17 esztendősen mutatkozott be. Az első szezonban mindössze öt meccs jutott neki az első csapatban. Védett néha az U18-ban és a Fehérvári Titánokban is, összesen hét esztendőbe át állt a Fehérvár AV19 kapujában. Miskolcra igazolt, aztán a MAC-hoz, védett a lengyeleknél, az utóbbi két évben Norvégiában, a Sarpsborg gárdájában. A nyáron hazatért, az ICHL-ben folytatja, azonban nem a koronázóvárosban, hanem a Fradiban.

A magyar kapust a 2023-24-es idényben a norvég liga legjobb hálóőrének választották

Forrás: Sparta Sarpsborg

-Bár múlnak a hetek és a hónapok, a tavasz végi világbajnokság mégis élénken él még bennem. örülök, hogy tagja lehettem annak a csapatnak, amely kivívta a bennmaradást, a korábbi brigádoknak ez nem sikerült. Amikor a felkészülés elkezdődött, sokat beszéltünk arról, hogy végre össze kell jönnie az A-csoportos tagság megőrzésének. Nyilván jobb lett volna, ha a jégen el tudjuk dönteni, de másként alakult. A lényeg a bennmaradás. Célok mindig kellenek, a folytatásban szeretnék annak a gárdának is tagja lenni, amely nem a kiesés elkerülésért küzd, hanem éppen lecsúszik a legjobb nyolcról, vagy akár szerencsével be is jut. Ez komoly álom, de nem gondolom, hogy teljesíthetetlen, az én karrieremben még összejöhet. Az elmúlt három évben én számítok a válogatott elsőszámú kapusának, ami remélem, így is marad.

A nemzeti együttes az elmúlt két évtizedben komoly fejlődésen ment keresztül, 2008-ban, Sapporóban vívta ki a feljutást hosszú évtizedek után, azonban csak átszállójegyet váltott az elitbe. Ahogy azóta is. Azonban ezúttal sikerült.

-A mostani vb-n a közvetlen elit ellen nagyon nehéz játszani. A csehek és a Svájc elleni derbit nem én védtem,a padról néztem, elképesztő volt látni a sebességüket. De ha vb-k előtt közvetlenül, a Kanada elleni, itthon vívott felkészülés meccseket veszem alapul, ott is elképesztő a gyorsaság. vagy korábban, Tamperében, szintén az A-ban játszottunk a finnek ellen, az is más dimenziót jelentett, testközelből éreztem, hogy a csatár nem is néz a kapura, hanem keres még egy társat, akit jobb helyzetbe hozhat és meg is találja. Nagyon sok energiát felemészt, hogy lekövessük a mozgásukat, fizikálisan nem hiszem, hogy nagyon le lennénk maradva, azonban pszichésen előttünk járnak. A norvég ligában védtem két évet, ami nem rossz bajnokság, ahogy az EBEL sem az, de akik a cseheknél, a finneknél, svédeknél pallérozódnak, azok heti többször vívnak olyan meccseket, amiket mi jóval ritkábban. Társam, Vay Ádám a szlovák ligában véd, az élcsapat Poprádban, ez szintén erős bajnokság – én is szerepeltem abban a ligában -, de az sem tartozik a kontinens közvetlen elitjébe. Riválisok vagyunk, de nagyon jó viszonyban, a buszon is jókat beszélgetünk, vagy meccs előtt, után. Nemrég gondolkodtam, hogy a 35 évemmel én vagyok a legöregebb a csapatban, mégis megtalálom a hangot a 20 évesekkel is, ez megkönnyíti a dolgomat a keretben.