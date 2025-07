Óriási mezőnnyel érkezik az újabb Balaton-átúszás

A 43. Lidl Balaton-átúszás ezúttal is rengeteg embert mozgat meg, így természetes, hogy Fejér vármegyéből is több, mint száz sportoló neve szerepel a rajtlistán. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Fotó: RONASIFOTO / Forrás: balaton-atuszas.hu

Sokan neveztek az idei Balaton-átúszásra

Székesfehérvári lakosok közül igazán népes mezőny nevezett az idei tó átúszásra, hiszen csak megyeszékhelyünkről 123 fő adta le a nevezését. Nem egy olyan sportoló van, aki ráadásul nagy múltú sportegyesület színében indul el, így képviselve lesz az eseményen a Szondi SE, a HOSOSZ, a Magyar Triatlon Szövetség, a Fehérvár Póló SE és a Hullám 91 UVE is fehérvári versenyző által. A listát böngészve felfedeztük például Matók Sára nevét is, aki az ARAK-ban nevelkedő atléta, de láttuk Mórocza Andreát is, aki nemrég megnyerte az Ultra Balatont.

Megyénket még számos helyről képviselik a sportolók Fejért, például Dunaújvárosból is 32 nevező szerepel a listán, köztük például Grizner Árpád Áron a DKSE színeiben. Említhetjük Bicskét is, ahonnan 16 nevezés érkezett a Balaton-átúszásra, vagy éppen Sárbogárdot, ahonnan öten voltak olyan bátrak, hogy megmérettessék magukat.

A teljes, 5,2 km-s táv mellett ezúttal is lesz lehetőség arra, hogy csak a féltávot teljesítsék a sportolók, valamint SUP-pal a Balaton-áthúzás is teljesíthető.