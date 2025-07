A volános Szécsi Nemere világbajnok egyéniben és csapatban

Két hete Barcelonában, egyéniben alig maradt le az éremről, azonban csapatban és mix váltóban diadalmaskodott, előbbi küzdelemben Herczeg Áronnal, a Miskolci Sportiskola versenyzőjével, valamint Gyepessy Domonkossal, az Újpesti Torna Egylet pentatlonistájával állt dobogóra. Váltóban pedig Balzsaly Jázminnal, a KSI sportolójával diadalmaskodott. A Johannesburgban rendezett vb-n váltóban nem osztottak érmeket, csak egyéniben és csapatban. Szécsi mindenütt a legjobbnak bizonyult.

Elképesztő könnyedséggel diadalmaskodott, mögötte egy török és egy egyiptomi fiú érkezett célba a kombi zárásakor. Az ezüstérmes tizenöt másodperc hátránnyal következett, a válogatott stábjában az eseményt edzőként a helyszínen követő két, fehérvári szakvezető, az olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta, valamint az Eb-ezüstérmes Málits István elmondása szerint annyira fölényes volt versenyzőjük sikere, hogy mindig egyedül érkezett a lőállásba és szintén magányosan távozott onnan. Fölényére jellemző, hogy megszorítani sem tudták a riválisok.

– Selejtezőt nem rendeztek, elődöntőt igen, ott is jól ment, nem okozott gondot a fináléba kerülés. Jó formában érkeztem a versenyre – közölte Szécsi Nemere. – A vívás után már nagyon reménykedtem az éremben, de a színére akkor még nem tippeltem volna. Leginkább a futás előtt gondoltam, hogy ebből akár arany is lehet, ugyanis hat másodperces előnnyel indultam az élről, végül közel 15 másodpercet vertem a másodikként érkezőre. Azért túl simának nem mondanám a sikeremet, az első tusa során, a víváson nagyon kellett az akaratom, hogy fejben végig éles legyek. A páston szerencsére nagyon jól sikerültek az asszók, utána már csak arra kellett ügyelnem, hogy a folytatásban a lendületemet ne veszítsem el. Ami nagy öröm, hogy csapatban is aranyérmesek lettünk, Gyepessy Domonkos és Herczeg Áron társaságában, tehát ez volt az a világverseny, ahol nekem minden összejött. Mögöttünk az egyiptomi, majd a német trió érkezett. Nagyon boldog vagyok.

A fehérvári tehetségnek nem sok ideje marad az ünneplésre. Kedden érkeznek haza, jövő héten pedig már az U19-es Eb-t rendezik, ahol szintén bizonyíthat. Érdekesség, hogy az Európa-bajnokság után három héttel, augusztus végén a világbajnokságot is Litvániában bonyolítják, előbbi viadalnak Kaunas, utóbbinak Druskininkai a házigazdája. A baltiak tehát belehúznak az utánpótlás világesemények rendezésébe.