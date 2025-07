A legkitartóbb horgászok napja a Duna mellett

Az út hangulatos lejtőn vezet le a kulcsi hajóállomáshoz, ahol szinte paradicsomi állapotokat, teljes nyugalmat talál az érkező. A vendégháznál Ambrus Péter felügyelete mellett már szombaton kora délelőtt elkészült a kiváló csülkös babgulyás, a tárcsán később már kolbászok sültek és pirultak fényesre. A folyam kéken, méltóságteljesen hömpölygött az északi látóhatártól a messzi Baja felé, a roppant víziút csendesen terelt néhány fatörzset, csak néha szelte át a lassú hullámokat egy-egy motorcsónak, nagyobb hajónak a nyomát sem láttuk.

Ennek nyilvánvaló módon örültek a horgászok, szám szerint mind a húszan, akik idén nyáron beneveztek a Horgász Egyesületek Fejér Vármegyei Szövetségéhez tartozó kulcsi egyesület egy kerek napig tartó rendezvényére. Éppen annyian voltak, hogy kényelmesen, egymást egy cseppet sem zavarva foglalhatták el pozícióikat a kavicsos parton, ahol szívesen fogadták fényképészünk látogatását. A botok spiccét és a mozdulatokat figyelve, a haltartók tartalma felől érdeklődve hosszan sétáltunk a máskor egyébként strandként is üzemelő területen, amelyen egy rozsdás repülőbomba évtizedek óta a régmúlt háborúra emlékezteti az érkezőt.

– Annak ellenére zártuk sikeresen 24 órás horgászversenyünket, hogy éjszaka váratlanul zápor csapott le a résztvevőkre, akiknek azonban ez sem szegte kedvét, jó hangulatban kísértették a továbbiakban is a horgászok szerencséjét – számolt be a történtekről röviddel a vasárnapi eredményhirdetés után a FEOL-nak a szervezők nevében Király Zsolt, az egyesület elnöke. – Különösen örültünk annak, hogy a húsz nevező között több 18 évesnél fiatalabb is érkezett hozzánk, akik bátran és magabiztosan versenyeztek a felnőttek mellett. A legfiatalabb horgászunk Szabó Kelvin volt a maga mindössze 11 éves korával, de vele versenyzett Posch Vince és ifjabb Mészáros Róbert is. Egyetlen hölgyversenyzőként Várkonyiné Kovács Beáta állt helyt, aki rendszeres résztvevője az ilyen megmérettetéseknek. Legjobb fogása mindössze néhány dekagrammnyi különbséggel maradt el a legnagyobb haltól, és ezzel az eredményével végül a mezőny harmadik helyezettje lett.