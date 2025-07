A klub alapításának hetvenedik évfordulóját ünnepelték

A legidősebbek és a legfiatalabb. Balról Szemenyei Károly, Baranyai István és Bíró Zsolt, valamint a legkisebb, Almádi Milán

Fotó: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

Bíró Zsolt elmondta, 70 év nagyon szép kor, már egy emberöltőnek is lehet mondani, mely idő alatt nagyon sok minden történt.

– Sok dolgot megéltünk közösen, voltak bajnoki címek, dobogós helyezések, fájó kiesések, megszűnések, de ami a legfontosabb az, ahol most tartunk. A település legnagyobb civil szervezete vagyunk, szinte minden korosztályban tudunk sportolási lehetőséget biztosítani az itt élő gyerekeknek. Személy szerint engem minden egyes alkalommal büszkeség tölt el, amikor behajtok a sporttelepre és körbenézek. Azt gondolom, hogy irigylésre méltóak azok a körülmények, amelyek az ideérkező sportolni vágyókat fogadja. Nagyon sok munka, és nagyon sok ember segítségének az eredménye az, ahol most tartunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a látvány csapatsportok fejlesztését célzó TAO támogatási rendszert a jelenleg is regnáló kormány 2011-ben alkotta meg, Az eltelt közel 15 év alatt egyesületünk több mint 500 milliós támogatást kapott, melyet folyamatos pályakarbantartásra, kispadokra, a világítás korszerűsítésére, lelátó és öltöző épület építésére, műfüves pálya létesítésére valamint a mindennapi működésre fordítottunk. Itt kell megemlítenem választókerületünk országgyűlési képviselőjét, Törő Gábort, akire az elmúlt időszakban szinte mindenben számíthattunk, folyamatos támogatásáról és segítségéről biztosított minket, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

A klub első embere kiemelte, a létesítmény fejlesztése a pandémia alatt sem állt meg, ezen időszakban is nagyot léptek előre. Az elnök hangsúlyozta az FVLSZ igazgatója, Schneider Béla érdemelt is. „A TAO pályázat elkészítése, megvalósítása és elszámolása nem egyszerű feladat, mint ahogy az sem, hogy évről-évre ennyi csapatot versenyeztessünk. Az elmúlt években többször is elakadt az a bizonyos szekér, de szinte minden esetben megérkezett a segítség Schneider Bélától, a vármegyei futballszövetség igazgatójától. Országos szinten elismert, labdarúgásban jártas szakember, aki él-hal a megye labdarúgásáért, és szinte valamennyi sportegyesület köszönettel tartozik neki.”