Zsinórban az ötödik hazai siker

Alba Fehérvár KC – MTK Budapest 31-26 (18-12)

Székesfehérvár, 500 néző

Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs.

Alba Fehérvár KC: Aala – Szabó-Májer 2, Pavlovic 4, Szabó Kitti 6 (4), Kocsis B. 2, Utasi 2, Takó 5. Csere: Hadfi (kapus), Moréno 1, Kövér 2, Szmbatjan 7 (1), Sulyok. Vezetőedző: Szuzana Lazovics.

MTK Budapest: Marinovic – Dávid-Azari 3, Dakos 3, Kekézovity 7, Bujdosó-Gerháth, Bouti 2, Fekete B. 2. Csere: Szőke, Christe (kapusok), Poczetnyik L. 2, Koronczai 4, Hadnagy, Lapos, Andróczki, Tóth M. 2 (2), Tóth A. 1. Vezetőedző: Woth Péter.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2.

Már csupán két hazai mérkőzése volt hátra a fehérvári csapatnak – ezek közül az egyiket letudták pénteken – és ezen sem vár, várt könnyű feladat a lányokra. A sereghajtó MTK az életéért hetek óta hajt, de az eddig megszerzett négy győzelem édes kevés lehet a bennmaradás szempontjából. Így nem lehetett azon csodálkozni, hogy kettőzött erővel vették fel a küzdelmet a péntek esti rangadón is.

Nem sokat teketóriázott Utasi Linda, fél perc sem telt, és már halászhatta ki a labdát a gólvonal mögül Petra Marinovic. Más kérdés, hogy pillanatok alatt gyors pengeváltást láthattak a szurkolók, és nyomban jöttek az MTK találatai is. A védekezéssel kissé adósak maradtak a felek, az 5. percre hétszer rezdültek a hálók, 4-3. Üdítően hatott Utasi Linda felsősarkos gólja, de Fekete Bozsana szélről elért ejtése sem volt csúnya. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám a 10. percben Kocsis Bettina újfent kettőre növelte a fehérvári előnyt, 7-5. A folytatásban bele-belehibáztak a támadásokba a hazai játékosok, és ez elég volt ahhoz, hogy Kekézovity Anna vezérletével átvegye ellenfele a vezetést, 9-10. Ez azonban mindössze másfél percig tartott, mivel fordított az AFKC Kövér Lucának és Tamara Szmbatjannak köszönhetően, 13-11. A 24. percben lett először három a különbség Takó Viktória üreskapus gólja után, de ez akár lehetett volna több is, ha Szmbatjan ajtó-ablak helyzetben nem a jobb kapufa mellé lő. Elbizonytalanodtak a kék-fehérek, és ez odáig vezetett, hogy a szünetre hatgólos hátránnyal mehettek. Dicséret illette az Albát, mert tudott váltani védekezésben, és támadásban egyaránt.

A pihenő után jobban kezdtek a vendégek, próbáltak felzárkózni, és ez valamelyest sikerült is nekik, 19-15. Azt azonban nem engedték a házigazdák, hogy ez a távolság kisebb legyen. A kapuban Hadfi Gréta parádézott, és ontotta gólokat a Szmbatjan – Takó páros, 24-18. Aztán kissé alábbhagyott a hazai lendület, és a lehető legjobbkor jött Kocsis B. ejtésből szerzett találata. Az utolsó tíz percre kanyarodva Débora Moreno egy az egyben mehetett kapura, és vette be azt, lezárva egy közel ötperces gólcsendet, 28-23. A hajrában szükség volt Hadfi bravúrjaira, mert fokozatosan dolgozta le hátrányát az MTK, és félő volt, hogy elolvad az előnyük. Ráadásul az addig minden hetest értékesítő Szabó Kitti hibázott, de a következőt szerencsére belőtte Szmbatjan, 30-26. A végjáték azonban aránylag sima lett, és ezzel az Alba egymás után az ötödik hazai győzelmének örülhetett.