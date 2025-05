Visszavágott a DFC

Gól: Varga József (10.), ill. Vámosi (60.), Kertész (91.).

Jók: Palásthy, Szente, Rózsa, ill. Kónya, Pribék, Kertész.

Aktívabban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, Palásthynak zsinórban kétszer ziccert kellett hárítani. A 10. percben Varga József értékesített egy a jogosan megítélt büntetőt, és a gól után a hazai csapat játszott jobban, 1-0. A második félidőben fordult a kocka, és a Sárosd uralta a mérkőzést, azonban egy szabályos góltól fosztották meg a hazaiakat, les címén… A 60. percben Vámosi Róbert 20 méterről kilőtte a pókot a sarokból, 1-1. Majd a 91. percben Kertész Attila 23 méterről egy ugyancsak jól eltalált lövéssel szerezte meg a vendégeknek a győzelmet, 1-2.

Tudósított Sziládi István

Enying – Bodajk 2–1 (1–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Enying: Baranyai – Kovács L., Vimola, Orsós, Tringli - Molnár F., Kelemen, Horváth D., Halász - Lakatos, Mészár. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Bodajk: Tóth B. – Czéh, Weiland (Erdész), Kovács T., Locker - Farkas K., Zelizi, Rigó G., Mihalik - Venczel, Wisniewski. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Tringli (39.), Lakatos (79.), ill. Locker (51.).

Jók: Lakatos, Tringli, Baranyai, ill. Locker.

A mérkőzés elején nagy elánnal estek egymásnak a csapatok. Ha 3-3 lett volna az állás 20 perc elteltével, azon sem kellett volna meglepődni a nézőknek. Sok-sok helyzet alakult ki mindkét kapu előtt, de köszönhetően a jó kapusteljesítményeknek, nem rezdültek meg a hálók. Aztán a félidő hajrájában megtört a gólcsend, a 39. percben Vimola Balázs előrevágott labdája hullott be a bodajki védők mögé, mellyel Tringli Máté lógott meg a baloldalon, és a vendég kapuhoz érve jó érzékkel emelt a kiérkező kapus felett a hálóba, 1-0. A fordulás után is kiegyenlített volt a játék képe. Az 51. percben egy hazai kezezést követően ítélt büntetőt a játékvezető, melyet Locker Ármin higgadtan értékesített, 1-1. Az egyenlítés nem szegte szárnyát a hazaiaknak. Még a hajrában is maradt a nagy tempó, a színvonalas játék. A 79. percben kecsegtető pozícióból végezhetett el szabadrúgást a hazai gárda, Lakatos Bence nem hibázott, nagyszerű lövése utat talált a vendégek kapujába, és ez az idei első győzelmet jelentette az Enying számára, 2-1. A hazaiak megérdemelten húzták be a meccset, és ezzel életben tartották bennmaradási reményeiket.