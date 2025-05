Verstappen is rajthoz áll a hétvégi Rally Hungary-n – Fejér vármegyei gyorsasági is szerepel a programban

Nagy nevekben idén sem lesz hiány a hazai autósport egyik legnagyobb eseményén. A nevezési listán szerepel, a rali-világbajnoki (WRC) futamgyőztes norvég Mads Ostberg, aki 2022-ben abszolút Magyar Bajnoki címet is szerzett. Emellett számos fiatal tehetség is tiszteletét teszi a Veszprém környéki pályákon, mint a 20 éves Max McRae, az egykori tragikus körülmények között elhunyt brit ralivilágbajnok, Colin McRae unokaöccse, aki idén a Rally4-es kategóriából szintet lépve már a Rally2-esek között áll rajthoz egy Citroen C3 Rally2-vel. Az idei évtől csatlakozott be az be az ERC mezőnyébe, a 1994 és 2003 között a Formula-1-ben vitézkedő, a múlt héten nagypapává váló holland Jos Verstappen, aki a belga Jamoul Remauld-al az oldalán vág neki a 190 kilométernyi gyorsasági távnak. A magyar pilóták közül az EB mezőny tagjaként tíz magyar páros méretteti meg magát Európa legjobbjaival.

Jos Verstappen eddig főként aszfaltos versenyen indult, így nagy kihívás lesz számára a veszprémi murva.

Fotó: Jérome

2022-ben váltott a ralira Jos Verstappen a pályaversenyzés után

Jos Verstappen autósport pályafutása kezdetben nem a közutakon, és erdőben tartott ralira volt kihegyezve, a klasszikus pályaversenyzői út állt a fiatal holland előtt. A gokartos évek után, a német Formula-3-on keresztül vezetett az útja 1994-ben a Formula-1-be, ahol rögtön az egyik akkori élcsapatnak számító Benetton-Ford istállónál mutatkozhatott be, a későbbi hétszeres világbajnok Michael Schumacher csapattársaként. F1-es karrierje során kétszer állhatott a dobogó 3. fokán, ezt is az első bemutatkozó évében hajtotta végre. Majd főként kisebb csapatoknál fordult meg, mint a Simtek,Footwork,Stewart,Arrows. Végül 2003-ban vonult vissza a Minardi gárdájából. Ezután egy kisebb kihagyás után az A1 GP után a GT szakágra váltott, ahol két ízben is indult a Le Mans-i 24 órás versenyen, majd úgy tűnt 2012-ben végleg visszavonul az aktív versenyzéstől. Innentől kezdve fia, Max Verstappen karrierjét menedzselte, akit 2015-ben el is juttatott a Formula-1-be, és ezidáig négy világbajnoki címet szerzett. 2022-ben jött a hír, hogy Jos elindul a Belga ralibajnokságban egy Citroen C3 Rally2 volánja mögött. Első évében rögtön negyedik lett, és a tavalyi év során is megismételte ezt a sikert. De már egy Skoda Fabia RS Rally2-vel. Az idei év elején jött a bejelentés, miszerint teljes szezont fut idén az ERC-ben, így Magyarországra is ellátogat a holland pilóta.