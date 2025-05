A menekültszállótól egy város elismeréséig – Turós Arnold kapta az idei Székesfehérvár Sportjáért díjat

Milyen érzések kavarogtak benned mikor átvetted a díjat?

– Hát nyilván nagyon-nagyon jó, de egyben furcsa is volt. Mindig mondom a tanítványaimnak, hogy aki valamit akar, azt elérheti bárki. Ha a saját példámat veszem, mikor átjöttünk Kolozsvárról, először menekültszállón laktunk. Szüleim reggeltől estig dolgoztak, én pedig egyedül tengettem, pengettem az életemet az utcán. Az iskolában sem voltam jó tanuló, sportolóként sem voltam egy szorgalmas gyerek, de edzői pályafutásomat nagyban segítik ezek a tapasztalatok.

2025-ben a Fehérvár Küzdősport SE vezetője, Turós Arnold kapta a Székesfehérvár Sportjáért díjat.

Fotó: Nagy Norbert

Versenyzőként hogy alakult a te pályafutásod?

– Ügyes bokszoló voltam, de nem jó sportember. Tehát amit elértem, azt a tehetségemnek köszönhettem hogy ügyes, jó mozgású gyerek voltam. Egyszer leültem és végiggondoltam azt, hogy én miért is vagyok ilyen ügyes mindenben. Arra jöttem rá, hogy azért, mert nagyon sokat játszottam az utcán, bicikliztem, futottam, másztam, dobtam, ugrottam, mindenféle sportot csináltam, küzdő sportoltam, úsztam, fociztam, és mindezt védőfelszerelés nélkül. Ezeknek a mozgásformáknak a vegyülete volt az, hogy jó mozgású voltam. Emiatt az egyesületem által szervezett oviboxot, és gyerekboxot is így raktam össze, hogy a sokoldalú mozgásfejlesztés legyen a célja. Nyilván most már nem az utcán, hanem ilyen egyesületi kereteken belül, és tudatosan építem fel a gyerekeknek a mozgását, és 11-12 évesen történik az, hogy tudnak specializálódni már az ökölvívás irányába.

Kik voltak azok az edzők akik a legnagyobb hatással voltak rád?

– Nekem Őry Lajos volt a nevelőedzőm, de bokszoltam Hermann István kezei alatt is. Ők volt a bokszolói pályafutásom alatt az edzőm. Edzősködésben viszont Svasznek Jenő bácsi adott nekem egy irányt, ez pedig az úgynevezett egyetemes ökölvívás. Ez egy olyan irányú képzés, ami szerint magas szintű technikai tudást kell a gyerekeknek tanítani. A boksznak erre a részére fektetjük a nagyobb hangsúlyt, és erre rakjuk rá a sportspecifikus állóképességet. Ami ki is jön versenyeken, mert most is a Levi (Turós Levente, Arnold fia) legutóbb megkapta a legjobb junior versenyző díjat, és nagyon sok versenyzőnk kapja meg a legtechnikásabb különdíjat versenyeken.