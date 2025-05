Az útlezárásokról is szó esett a Tour de Hongrie székesfehérvári sajtótájékoztatóján

Elsőként Mészáros Attila köszöntötte a sajtó megjelent képviselőit. Beszédében köszönetet mondott a verseny szervezőinek, hogy 8. alkalommal fogadhatja a város a Tour de Hongrie mezőnyét, majd ismertette a szakasz Székesfehérvárt érintő részeit. A mezőny Zámoly felől fog megérkezni a városba várhatóan 15:30-kor, majd a Zichy Ligetet érintik a versenyzők, ezt követően fordulnak a Mátyás király körútra, onnan balra a Palotai úton keresztül végig tekernek a Budai úton, majd innen lekanyarodnak a MET Arénához, amely körül három kört kell megtenniük a befutó előtt. Az alpolgármester kiemelte, hogy a befutó előtt az arénánál délután 13:00-tól különböző kísérőprogramokkal készülnek a versenyre kilátogató szurkolókat. Ennek keretében a helyszínen megtalálható lesz a Magyar Kerékpárosklub székesfehérvári szervezete, a Szondi SE Triatlon szakosztálya, valamint a MET Aréna "házigazdájaként" a Fehérvár AV19 is. Emellett lesznek gyermekeknek szóló programok is, mint például biciklis akadálypálya. Mészáros Attila beszédének zárásaként kitért az útlezárásokra is, mire kell számítani a verseny napján.

8. alkalommal érinti Székesfehérvárt az idény 100 éves Tour de Hongrie

Fotó: Fehér Gábor

A rendőrséggel való egyeztetések értelmében, a mezőny várható érkezése előtt 30-40 perccel zárják le az érintett útszakaszokat, amely azonban függ a versenyzők áthaladásától is. A megkülönböztető jelzésű járműveket és a buszokat át fogják engedni a lezárt utakon is, valamint az Alba Ipari Zónánál az áthelyezett munkanap miatt biztosítani fogják a zavartalan műszakváltást.

Számos magyar versenyzőnek lehet szurkolni idén is a Tour de Hongrie-n

Ezután a verseny főszervezője, Eisenkrammer Károly kapott szót. Megszólalásában elsőként viszonozta Mészáros Attila köszönetnyilvánítását, majd röviden ismertette az 5 napon át tartó verseny teljes programját. Emellett említést tett arról is, hogy a versenyre többen érkeznek a Tour de France mezőnyéből is, akik itt mérik össze utoljára tudásukat a francia verseny előtt. A verseny előzetes, nem végleges nevezései alapján 13-15 magyar versenyzőnek lehet majd szorítani a helyszíneken, valamint a képernyők előtt.