Többet érdemeltek volna

A találkozó előtti ünnepélyes korongbedobást Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna végezte el.

A meccs első komoly lehetősége a jobb oldalon Will Cuylle előtt adódott, akinek próbálkozását Bálizs Bence szépen védte. A kanadaiak fokozatosan kezdték átvenni az irányítást, míg a magyar csapat inkább gyors kontratámadásokkal próbálkozott. Az 5. percben veszélyeztetett Kanada, azonban egy ellentámadásból óriási esély adódott a mieink előtt, Erdély Csanád csapott le a korongra, viszont lövése elakadt a kapuvédőben. Két perccel később Ryker Evans a baloldalon tartotta magánál a pakkot, majd áttette keresztbe Zach Boychuknak, aki kíméletlenül a kapuba bombázott. A találat utáni pillanatokban azonban felcsillant a remény, hiszen a játékvezetők videón visszanézték az esetet, és érvénytelenítették is a gólt, hiszen Boychuk lesen tartózkodott a támadás elején. A magyar szurkolótábor kitörő örömmel fogadta a hírt. Pillanatokkal később Kent Johnson tette be a ketrec elé a korongot, viszont Bálizs remek ütemérzékkel nyúlt bele az ütőjével, így elhárult a veszély. A következő percekben a fehér mezesek ismét tábort vertek a magyar harmadban, hosszas passzjáték végén Will Cuyle bombázott középről, de a mieink kapusa ismét résen volt. A 11. percben már nem volt ellenszer a vendégek végletekig kijátszott lehetőségére, amit Boychuk váltott gólra, 0-1. Terbócs István védők gyűrűjében próbált a kapuig menni, de hosszas küzdelem után a túlerő győzött. A következő percben Porter Martone száguldott a jobb oldalon, majd a teljes védelmet meglepve megkerülte a kaput, és onnan próbálkozott, ezt még blokkolta a védelem, de a kipattanó visszakerült a kanadai támadóhoz, aki egy magyar játékos közreműködésével megduplázta csapata előnyét, 0-2. Adam Fantilli egy zseniális passzal hozta ziccerbe Johnsont, aki okosan az alsó sarkot célozta meg, de Bálizs lába elért addig. A harmad utolsó perceibe lépve Terbócs István egy távoli bombával jelezte, hogy még nem lefutott a mérkőzés, viszont helyzetét Dylan Garand kivédte. Az etap legvégén még egyszer megmutatták a vendégek, hogy miért ők a világelsők, ugyanis gyönyörű passzjátékkal vették célba a kaput, viszont a hálóba nem sikerült betalálni.