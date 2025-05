Szórakoztató történetekkel zárult a SportBarátok beszélgetés sorozatának tavaszi évada

Ezután a beszélgetést irányító Vakler Lajos László fiához, Tiber Krisztiánhoz fordult aki elmesélte hogy ő már 3 éves korától szerette volna édesapja nyomdokait követni, és labdarúgó szeretett volna lenni, és minden vágya az volt hogy a Videoton csapatában mutatkozhasson be profiként. Ez az álom végül 1993-ben valóra vált, ám két év alatt mindössze 8 mérkőzésen lépett pályára, és úgy érezte nevelőegyesülete cserben hagyta. Így került kölcsönbe az NB3-as Velencéhez, aminek később nagy jelentősége lett. Egy évvel később aláírt a szomszédos gárdonyi székhelyű, az akkor frissen Megye 1-ből feljutó Gázszer FC-hez, akikkel két szezon alatt NB3-at és NB2-t megnyerve feljutottak az 1997-ben az NB1-be, és mind a két bajnokság gólkirályi címet is megszerezte Krisztián.

Ami ennél is meglepőbb volt, hogy az 1997/1998-as szezon NB1-es gólkirályi címét is bezsebelte. Ekkor merült fel a neve a válogatottnál is, ahol bár összetartásokon részt vett, állítása szerint mivel a Gázszer vezetője Németh László nem támogatta az akkori szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan kinevezését, így emiatt soha nem szerepelhetett mérkőzésen a nemzeti csapatban. A következő szezonban mikor a Gázszer FC áthelyezte székhelyét Akasztóra Tiber Krisztiánnak visszaesett a játéka, és eligazolt a Vasashoz, ahol két szezon alatt két bronzérmet szerzett majd egy debreceni kitérő után 2004-ben, a Matáv FC Sopronnál zárta profi pályafutását. Később Ausztriában vált edzővé, és jelenleg is egyéni képzéseket tart labdarúgóknak.