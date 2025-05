Szomszédvárak csatája Sárosdon

2025. május 10., szombat, 17:00

Sárbogárd (3.) – Lajoskomárom (5.) – ősszel 0-1

Lesnyik Gábor a Sárbogárd vezetőedzője: - A szombati Dunaújváros elleni mérkőzés után kettős érzés van bennem az eredmény és a mutatott játék alapján. Sokkal többet érdemeltünk, mint amit a végeredmény tükröz, a játék képe alapján az első félidőben lehetőségünk volt, mint ellenfelünknek. Sajnos a könnyű síppal megítélt kiállításnál, valamint a második gólnál szintén tévedett a játékvezető, és ez a két momentum eldöntötte a mérkőzést. Most először láttam a csapaton azt, hogy az én játékfelfogásomban futballozott, megküzdöttek minden labdáért, kisegítették egymást és csapatként tudtak dominálni az első félidőben. Ugyanezt a játékot várom a Lajoskomárom ellen, valamint a hátralevő bajnokikon. Amennyiben ezt a teljesítményt hozzuk, akkor nem lehet kérdéses, és itthon tarthatjuk a három pontot. Horváth Ádám eltiltása miatt nem lépett pályára, ő fontos játékosa a csapatnak, de mivel bő a keretünk pótolni tudjuk.

Sárosd (4.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – ősszel 3-2

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Komoly fegyverténynek tartom, hogy le tudtuk győzni a Kápolnásnyék csapatát. A helyzetek alapján nem lehetett kérdés a megérdemelt siker, bár ellenfelünk nagyon jól küzdött. Szomszédvárak rangadója következik, a Mezőfalva mindig felszívja ellenünk magát, sejtésem szerint nem lesz ez most sem másképp. Egészen biztos szoros, kemény és agresszív összecsapás lesz, hiszen ősszel is az volt. Akkor Mezőfalván éppen csak egy góllal tudtunk nyerni. Remélem azonban, hogy hazai pályán jó eredményt tudunk elérni, a sérültjeink visszatérnek, velük erősebbek leszünk, igaz Majláth Henrik még az eltiltását tölti, rá nem számíthatok. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért! Tóth Zoltán ebben az idényben már nem léphet pályára, ő már másfél hónapja sérült, kiderült, hogy az oldalszalagja mellett a porc is megsérült a térdében. Úgy tűnik azonban, hogy Hushegyi Csaba bokasérülése rendbe jön, és a hétvégén talán már hadra fogható lesz.