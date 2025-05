A következő Szoboszlai és Sallai a Puskás-Suzuki-kupán? – Marco Rossi elárulja! – exkluzív interjú

Immár 17. alkalommal rajtolt el a Puskás-Suzuki-kupa, amelyen ezúttal is sztárcsapatok garmadája vesz részt. A házigazda Puskás Akadémia mellett képviselteti magát többek közt a spanyol Real Madrid, az olasz Juventus, de a görög Panathinaikosz valamint a Budapest Honvéd-MFA is. A nyolccsapatos torna első napján Marco Rossi is feltűnt a helyszínen, aki lapunknak elárulta, láthatjuk-e a következő Szoboszlai Dominikot vagy Sallai Rolandot ezen a hétvégén Felcsúton.

Fotó: Kelemen Kornél

A következő Szoboszlai Dominik Felcsúton? Marco Rossi válaszol!

A magyar válogatott szövetségi kapitánya amellett, hogy elárulta, láthatjuk-e a hétvégén a következő Szoboszlai Dominikot arról is mesélt, miért látogatott ki, melyik csapatoknak szurkol, de szóba került az is, hogy miért fontos egy ilyen torna a magyar futball számára.