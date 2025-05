Fel sem ismerni! – ebből a fiatalemberből cseperedett világsztárrá Szoboszlai Dominik

Óriási büszkeség, nem csak magának Szoboszlai Dominiknak, hanem egész Magyarországnak és szülővárosának, Székesfehérvárnak is az az óriási siker, amit az elmúlt hétvégén a Liverpoollal elért. A magyar válogatott klasszisa első magyarként megnyerte a Premier League-t, ezzel hazánk is felkerült arra az 55 nemzetet tartalmazó listára, amelynek szülöttei sikerrel jártak a szigetországban. Most galériában mutatjuk, hogy is jutott el idáig Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik és a büszke édesapa, Szoboszlai Zsolt még az Ausztriában eltöltött időben

Fotó: Horog László / FMH-archív

Fel sem ismerni a mára már vilgásztár Szoboszlai Dominikot

Szoboszlai Dominik tudatos, kitartó és kemény munkával mára már világsztárra vált. Az az építkezés, amelyet a székesfehérvári FC Főnixben kezdett meg példaértékű. Mindez nem jöhetett volna össze édesapja, Szoboszlai Zsolt támogató segítsége nélkül, de az Esterházy Mátyás vezette EM Sports Consulting profi munkája is kellet ezekhez a sikerekhez. Az viszont biztos, hogy már a kis Szoboszlain is látszott, hogy eljuthat idáig, most pedig galériában mutatjuk mindezt!