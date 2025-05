Szentpáli Gergő szerint a helyezésük egyértelműen siker

Tavaly tavasszal a Soproni Darazsakkal harcolt az aranyéremért a DKKA, akkor nagy csatában a nyugatiak végeztek előrébb. A fehérváriak a 2024-25-ös bajnokságban esélyt sem adtak a Darazsaknak, mindegyik bajnokit magabiztosan nyerték ellenük a koronázóvárosiak, akik a többi rivális ellen is helytálltak. Újoncként a 9- helyre futottak be. Volt esélyük a felsőházi rájátszásra is, oda végül a jóval rutinosabb Cegléd futott be, a Fejér vármegyeiek alul folytatták és biztosították magabiztosan jövő évi tagságukat az elitben. Egy éve a pécsi utántpótlásból visszatérő, fiatal szakvezetővel, Szentpáli Gergővel sikerült a feljutás, ezúttal pedig a bennmaradás.

-A feljutásunk után gőzerővel neki kellett állni a csapatépítésnek, hisz feljutóként erre a legrövidebb idő áll a rendelkezésre, a biztos A-csoportos tagsággal rendelkező csapatok mögött. Alapcélként nem is tűzhettünk ki mást, mint a nyugodt bennmaradást, ugyanis – érthető módon - egy több esztendőre vonatkozó projektet vizionáltunk magunk előtt.

A tréner azt mondja, a szezon legszebb pillanata egyértelműen Laufer Gabi meccsnyerő triplája volt hazai pályán a BEAC ellen, ami éltre szóló élményt jelentett mindenkinek.

-A Cegléd elleni vereség az alapszakasz utolsó fordulójában fájó pont, nehéz is volt mentálisan felállni belőle, ezért is tartom még értékesebbnek, hogy meg tudtuk őrizni a playout-ban a kilencedik helyet. Összességében a klub történetének első élvonalbeli szezonjában szereztünk 10 győzelmet 18 vereség mellett, szerintem ezért senkitől sem kell elnézést kérnünk, méltóan képviseltük Székesfehérvár városát és az akadémiát, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk kívülről is. Edzőként sosem fogom elfelejteni ezt a két évet. Az eredményünk azért is különleges, mert negyedszázad, azaz 25 év után sikerült megajándékozni a várost női élvonalbeli kosárlabda csapattal, ezt a sikert már senki nem veheti el tőlünk. Rengeteget dolgoztunk, sokat hibáztunk, de egy biztos: minden edzésen és mérkőzésen mindent megtettünk, mindig jobbak akartunk lenni.