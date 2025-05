Száz órán át fogják a harcsákat Fehérvárcsurgón

– Meleg napok vannak mögöttünk, és ez látszik a fogási eredményeken – mondta Urfi Tamás, a Fehérvárcsurgói-víztározót is üzemeltető Horgász Egyesületek Fejér Vármegyei Szövetségének ügyvezetője. – Hétvégére jósolnak némi hidegfrontot, az várhatóan majd jobban megmozgatja a vizet és a halakat. Darabszámban ugyan fognak a versenyzők, de főként kisebbeket: kettő-három, öt-hat, tíz-húszkilós példányok kerülnek partra, tehát egyelőre nincs esély elérni a rekordlistát. Ahhoz legalább hatvan-hetven kilós harcsákat kellene zsákmányolni. Idén huszonhat csapat foglalta el a partot, az eddig tapasztaltak szerint a növényes, bokros, kiöntéses helyeken horgászók a szerencsésebbek, a többiek egyelőre várják az időjárás megváltozását.

A horgászat tehát partról történik, csónakkal csak a bóják kihelyezésére van lehetőség. Korábban mindig sok külföldi is érkezett a százórás fehérvárcsurgói kihívásra, idén csak magyarok jöttek el, de a népszerűség mutatója, hogy amint meghirdették a versenyt, nagyon gyorsan, két nap alatt betelt a létszám.

Ez „csak” egy 13,5 kilós példány, a kapitális darabok egyelőre még rejtőzködnek

Forrás: HOFESZ



– A horgászok nagyon szeretik a rendezvényt, de aki már hosszabb ideje harcsázik, az tudja, hogy a ragadozók közül ez a faj a leginkább frontérzékeny, elbújós, ilyenkor óvatos és rejtőzködik. Amikor sokan egyszerre vannak a vízen a bóják kihelyezésénél, megérzi, főként azok a kapitális példányok, amelyeket évente csak egyszer-kétszer szoktak lépre csalni a tározónál.

Urfi Tamás beszámolt róla: télen náluk is kevés csapadék esett, de a tavaszi esőzés rendbe tette a vízállást és a vízminőséget, a tározó „teljesen horgászható”. Az eddigi százórás versenyek során a rekorder csúcsragadozó egyébként egy hatalmas, százkét kilós harcsa volt. Tavaly is zsákmányoltak pergetve egy százkiló feletti példányt, de azt nem a legendás, jelenleg is zajló verseny keretein belül.