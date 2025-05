Seregélyesen várják a lovassportok szerelmeseit

Az első, soponyai fordulón id. Semjén Attila, a Mezőszilasi LSE hajtója diadalmaskodott kettesfogatban egy, a végletekig kiélezett versenyen. Most Seregélyesen folytatódik a küzdelem, ahol ismét nagy csatára van kilátás. Németh Andreával, az egyik helyi szervezővel beszélgettünk.

– Nagy létszámú nevezés érkezett, 57 fogatunk van jelenle, reméljük mindenki meg is érkezik a verseny napján – nyilatkozta lapunknak a szervező. Hozzátette, nagyon színvonalas, több megyéből érkező versenyzőkkel, jó hangulattal és izgalmas megmérettetéssel várják a kilátogató lovassport szerelmeseket.

Németh Andrea arról is beszélt, sokat dolgoztak, hogy egy igényes könyerzettel, remek talajú pályával várják a versenyzőket és a vendégeket. Hozzátette, elégedettek lennének, ha mindenki jól érezné magát, ahogy az tavaly is volt és jövőre is visszalátogatnának a versenyükre. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a versenyzők, a támogatóik és a vendégek is jól érezzék magukat.

– A versennyel együtt falunap is lesz, ahol koncetek, kirakodóvásár és búcsú várja a látogatókat – zárta gondolatait a szervező.