Magabiztos Real Madrid győzelem és kispesti diadal

A 17. Puskás-Suzuki-kupa harmadik játéknapján a Real Madrid és a Slavia Praha csapott össze először. A találkozót remekül kezdte a királyi gárda, hiszen Rafael Sales Olmo révén már a 3. percben előnybe került, 0-1. A csehek igyekeztek gyorsan felzárkózni, de a habfehérek stabil védelmét nem tudták feltörni. A 15. percben Cidón duplázta meg csapata előnyét, 0-2. A nagy meleg és a tűző napsütés miatt ivószünetet tartottak a felek, ami kissé felrázta a piros-fehéreket. Egymás után lőtték a kapu elé a szögleteket, sőt egy szabadrúgásból még a kapufát is telibe találták. A játékrész végén büntetőt ítélt a játékvezető, amit López bravúrral kivédett. A fordulást követően rengeteg helyzetet alakított ki a Slavia Praha, de gólt már csak a spanyolok szereztek, 0-3.

A Real Madrid végig kézben tartotta a meccset

Forrás: puskasakademia.hu

A nap második összecsapásán a Budapest Honvéd csapott össze a KRC Genkkel. A meccs elején a belgák voltak veszélyesebbek, aminek a 21. percben meg is lett az eredménye, Fady Ouzzami vette be a fővárosiak kapuját, 0-1. A piros-feketéket felébresztette a bekapott gól, és még a szünet előtt egalizáltak. Kis Attila ért el egy labdát, amit pimaszul a kapus hasa alatt a kapuba gurított, 1-1. A második etapra változtatott a felállásán a kispesti alakulat, a friss emberek pedig meg is hozták az áttörést. A 35. percben az egyik csere volt eredményes, Nyers Ádám góljával fordított a Honvéd, 2-1. A meccs végére valósággal a saját kapujához szorult a piros-fehér gárda, de az előnyét megtartotta a lefújásig.

A nap utolsó találkozóján a Panathinaikos csapott össze a Sportinggal. Az első percekben mindkét kapu előtt voltak meleg pillanatok, ami a 8. percben gólt is eredményezett, a görögök részéről Kourouniotis talált a hálóba, 1-0. A fehér mezesek az előny tudatában kissé hátrébb húzódtak, amit a portugálok örömmel fogadtak, hiszen több területük nyílt a középpályán az építkezésre. Sporting lehetőségek egymást követték, ennek ellenére sokáig úgy tűnt, hogy nem jön össze az egyenlítés, de az 50. percben Staisak mentett pontot a zöldeknek, 1-1.

A Puskás Akadémia ezen a napon nem lépett pályára.