Rangadók minden mennyiségben

2025. május 3., szombat, 17:00

Dunaújváros FC (1.) – Sárbogárd (3.) – ősszel 4-3

Gróf András a Dunaújváros FC vezetőedzője: - Az első félidő utolsó perceiben sikerült három gólt szerezni, ezzel lényegében eldőlt a mérkőzés. A második félidőben a lehetőségekhez képest próbáltam minél több játékosnak játékpercet biztosítani, ez jött ki belőle. Nekünk minden összecsapáson egyértelműen a három pont megszerzése a célunk, így lesz ez a Sárbogárd ellen is. Egy jó képességű csapattal fogunk találkozni, de természetesen hazai környezetben nyernünk kell, hogy a céljainkat elérjük. Ahogy eddig, úgy most is vannak apróbb sérülések, reméljük, hogy, a kezdő sípszóra mindenki hadra fogható lesz.

Tóvill-Kápolnásnyék (7.) – Sárosd (Tordason) (4.) – ősszel 3-2

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Nagyon elégedett vagyok a csapat vasárnapi teljesítményével, sok hiányzónk volt és ennek ellenére is jól fociztunk, a srácok maradéktalanul betartották a taktikai utasításokat. Kevés lehetőséget adtunk a Martonvásárnak, mondhatnám azt is, úgy lehoztuk a 90 percet, hogy nem igazán volt helyzete ellenfelünknek. Jó kapcsoltunk van a Sárosd vezetőségével, jó csapatnak is tartjuk őket, talán a játékosállományt tekintve előttünk járnak, de az biztos, hogy nagyon jó mérkőzés kerekedhet az összecsapásunkból. Bízom abban, hogy ismét győztesen fogjuk elhagyni a pályát! Kiss Árpád munkahelyi elfoglaltság miatt nem lehet ott a mérkőzésen, rajta kívül hasonlóképpen hiányozni fog az Olaszországban tanuló Őz Zalán és Lipóth András, és még nem tudom, hogy kire tudok számítani, mert néhányan sérüléssel is bajlódnak, abban reménykedem, ők legalább meggyógyulnak addigra. Sokan ezen a hétvégén sem leszünk...

2025. május 4., vasárnap, 17:00

Lajoskomárom (5.) - Adony VSK (9.) – ősszel 2-1

Dopuda Igor a Lajoskomárom szakmai vezetője: - Jó mérkőzést játszottunk Móron, annyi hiányérzetem lehet, hogy nem fejeztük be pontosan a támadásainkat, kimaradtak a helyzetek. Elegendő lehetőséget alakítottunk ki ahhoz, hogy ponttal, vagy pontokkal távozzunk, de ez nem jött össze. Nincs semmi gond ezzel, ilyen a futball! Nagyon nehéz összecsapást várok az Adony ellen, amely egy jól összerakott csapat. Ősszel is nehezen nyertünk ellenük, egy nehéz pályán, és nem hiszem azt, hogy különösebben változott volna a helyzet velük kapcsolatban az elmúlt fél évben. Igyekszünk megfelelő hozzáállással pályára lépni! Vannak ugyan sérültjeink, de megfelelő létszámú a keret, tudjuk őket pótolni.