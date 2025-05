Női vízilabda: elmaradt a dunaújvárosi győzelem

A dunaújvárosi női vízilabdacsapat már az első negyed vége előtt kétgólos hátrányba került, Szellák Csenge és Czigány Dóra is eredményes volt az egriektől, amire a hajrában, 27 másodperccel a szünet előtt Dobi Dorina Lili válaszolt, 1-2. A szünet után ismét Cziány köszönt be, majd Szellák is megszerezte a második gólját, 4:32-vel a félidő előtt pedig Rebecca Parkes is megvillant, így már néggyel vezetett az Eger, Dobi azonban ismét szépített a játékrész vége előtt, 2-5.

Elmaradt a győzelem, elveszítette pályaelőnyét a Dunaújváros a női vízilabda OB I bronzéremért zajló párbarcában

Forrás: DFVE

A folytatásban jobban játszott a Dunaújváros, kevesebb mint két perc kellett ahhoz, hogy Garda Krisztina büntetőből szerzett góljával, és Kardos Dominika találatával egyre zárkózzon a Fejér vámegyei együttes. Bár ez jól nézett ki, de a harmadik negyed hátralevő részében Czigány harmadszorra is beköszönt, így kettő volt a különbség az utolsó nyolcperces szakasz előtt, 4-6. A záró felvonásban Belorio Letícia ismét háromra növelte a különbséget, amire Garda és Kardos válaszolt, a hajrában azonban Borsi Ilona is beköszönt, aki beállította a 6-8-as végeredményt.

Folytatódik a női vízilabda OB I bronzpárharca

A Dunaújvárosi FVE így elveszítette a pályaelőnyét a bronzéremért vívott párharcban. Legközelebb Egerben ugranak medencébe a felek, május 10-én 18.15 órától.

