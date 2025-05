Eldőlt Marco Rossi sorsa

Az MLSZ pénteki közgyűlésén Csányi Sándor elnök örömmel tudatta, hogy megállapodtak Marco Rossival, aki eszerint 2030-ig irányítja a magyar férfi labdarúgó-válogatottat. Az elnök úr bejelentését az MLSZ is megerősítette a közösségi oldalain, ahol az olasz szakember is megszólalt.

További öt évre írt alá Marco Rossi

Forrás: Marco Rossi Fcebook

Marco Rossi megköszönte a bizalmat

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy akkora a bizalom irányomba, amit a szerződésem 2030-ig történő meghosszabbítása mutat! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Csányi Sándor elnök úrnak is gratuláljak újraválasztásához és külön is megköszönjem támogatását és bizalmát, ami ugyanakkor hatalmas felelősséget is jelent, ismerve a felénk támasztott elvárásokat. Mint mindig, ezentúl is minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy megfeleljünk ezeknek illetve lehetőség szerint túl is teljesítsük őket” – nyilatkozta Marco Rossi a szövetségnek.