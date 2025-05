Óriási fordítást hajtott végre a MÁV Előre!

Ahogy a fehérvári mérkőzés, úgy ezen a találkozón remek lelátói hangulat mellett kezdődött meg, amely érvényes volt a mérkőzés során is. A mérkőzést Pesti Marcell pontjával kezdődött, majd rendkívül kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán. A MÁV Előre egy kaposvári rossz szervával először vezetett két ponttal a játszmában 5-7-re, ám ebből visszajött a hazai pályán játszó együttes, sőt meg is fordította az állást. A vezetés ekkor még tiszavirág életűnek bizonyult, mivel ismét rosszul szervált a Fino játékosa olyannyira, hogy saját csapattársát találta hátba. Később viszont nem bírta a nyomást az idegenben játszó MÁV előre, és 11-8-as kaposvári vezetésnél Omar Pelillo időt kért. ez azonban csak visszavetette a Loki játékát, és már 14-9-re vezetett a Kaposvár, az argentin tréner emiatt ismét időt kért rövid időn belül. Szép lassan visszakapaszkodott a szettbe a székesfehérvári együttes, 16-14-re felzárkóztak, ám továbbra is tartotta a korábban kiépített előnyét a Kaposvár, és így az első játékrészt a Somogy vármegyeiek nyerték 25-19.

Óriásit küzdött a mérkőzés során a MÁV Előre.

Fotó: Szabó Zsolt

A második szett elején is a Kaposvár dominált, 3 perc alatt már 3 pontos előnyt építettek ki a somogyiak. De nem esett kétségbe a MÁV Előre szem. 5-5-re kiegyenlítettek, és át is vették a vezetést. Ebből ismét visszajött a Kaposvár, 11-11-nél challenget kért Omar Pelillo, ezt kihasználva látta el jó tanácsokkal játékosait amely láthatóan megnyugtatta a vendégeket, sokkal koncentráltabbá váltak az előzőekben látottakhoz képest. Ezután felváltva szerezték a pontokat a csapatok, szinte megjósolhatalan volt, ki fogja megnyerni a játszmát. Hiába szereztek négy alkalommal is vezetést a székesfehérváriak, nem tudtak több pontos előnyt kiépíteni a MÁV Előre, így Omar Pelillo időt kért 17-17-nél. A végjáték szempontjából fontos pillanatban szerezte meg a 20. pontot a Loki, de végül ezt a szettet is megnyerte a Kaposvár 25-23.

A folytatásban folytatódott az előző játékrész játékának képe. Itt is több alkalommal vezetett a székesfehérvári együttes, de a Kaposvár egy pillanatra sem hagyott ki, folyamatosan egálban tartotta az állást, majd először 10-9-re szerezték meg a vezetést a somogyiak. Ezután sem alakult ki két pontnál nagyobb előny a csapatok között, a helyi szpíker is a "micsoda meccs" jelzővel jellemezte a látottakat. 17-18-os MÁV Előre vezetésnél időt kért a kaposváriak edzője, de pontot ismét a Loki szerzett, és a végjáték is körömrágóan izgalmasra sikeredett. Szabó Vilmos kritikus pillanatban növelte 21-23-ra a Loki előnyét, amiből viszajött a Fino, és még szettlabdát is hárították, ám végül a Loki hozta el ezt a játszmát 25-27.