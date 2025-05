Hornyák Zsolt marad a Puskás Akadémia vezetőedzője – hivatalos

Továbbra is Hornyák Zsolt marad a Puskás Akadémia vezetőedzője, hiszen 2027-ig szóló szerződéshosszabbítást írtak alá a felek – jelentette be hivatalos oldalán a Puskás Akadémia. A felvidéki származású szakember még 2019-ben érkezett a felcsútiakhoz, ahol azóta fantasztikus munkával egy bajnoki címre is esélyes csapatot épített fel. Öt szezon alatt három bronzérem és egy ezüstérem szerepel a neve mellett, valamint a nemzetközi kupaporondon is megmutathatta kvalitásait, olyan klubok ellen, mint az olasz ACF Fiorentina, vagy a portugál Vitoria Guimaraes.

Hornyák Zsolt 2027-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá

Fotó: puskasakademia.hu

Hornyák Zsolt boldog, hogy maradhat

„Boldog vagyok, hogy folytatódik a közös munka. A vezetőség további két évre szavazott nekem bizalmat, ami nagyon megtisztelő. Amíg számítanak rám, igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni a klubot. A motivációval továbbra sincs gond, sok elvégzendő feladat vár ránk. Legfőbb célunk, hogy újabb fiatal akadémistákat építsünk be az első csapatba, és természetesen szeretnénk eredményesen teljesíteni a jövőben is” – nyilatkozta a klubhonlapnak az aláírást követően Hornyák Zsolt.