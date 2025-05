Bravúrgyőzelemmel döntős a Honvéd

A vasárnapi programot a cseh Slavia Praha és a belga KRC Genk mérkőzése nyitotta meg. A kék mezeseknek az előre lépéshez mindenképpen győzniük kellett. Ennek ellenére az első játékrészben a piros-fehérek álltak legközelebb a gólszerzéshez, de Debusschere védte a lövést. A szünet után továbbra is fölényben volt a cseh alakulat, amely egy óriási védelmi hibát kihasználva meg is szerezte a vezetést, nem is akárhogy. Mbavu 30 méterről adott haza egy labdát pontatlanul, amely így begurult a hálóba a kint álló kapus mögött, 0-1. A belgák a furcsa gól után még inkább megzavarodtak, és egy büntetőt is összehoztak, aminek köszönhetően a Slavia Praha már kétgólos előnyben volt, 0-2. Murenzi visszahozta a reményt a kékek számára, ez azonban nem tartott sokáig, hiszen Rajhona a második tizenegyesét is berúgta, 1-3.

A Budapest Honvéd a csoportkör utolsó fordulójában a döntőbe jutásért küzdött meg a Real Madriddal. A mérkőzés előtt úgy állt a kvartett, hogyha valamelyik gárda diadalmaskodik, akkor az jut be a fináléba, döntetlen esetén pedig a Slavia örülhetett volna. A habfehérek előtt több óriási lehetőség is adódott még kapufáig is eljutottak, azonban a vezetést nem tudták megszerezni. Afordulást követően pillanatok alatt előnybe kerültek a piros-feketék, ugyanis a spanyol gárda a saját kapujába talált, 0-1. A hátralévő időben a királyi gárda játékosai távolról próbálkoztak, míg a kispestiek kontratámadásokkal veszélyeztettek, ennek ellenére már egyik háló sem rezdült meg.

A nap utolsó mérkőzésén a házigazda Puskás Akadémia a Juventussal csapott össze. Az olaszok győzelem esetén a döntőbe jutnának, míg a felcsútiaknak egy kétgólos győzelemre lett volna szüksége, hogy kiharcolja a bronzmeccset. A találkozó első perceiben a sárga mezesek voltak veszélyesebbek, azonban Balogh Barnabás többször is remek védéssel tartotta meccsben a csapatát. A 22. percben az egész meccsen remekül játszó Amadio bombája csattant a felső lécen. Már-már úgy tűnt, hogy az első félidő gól nélküli döntetlennel ér véget, azonban Amadio a kapu jobb oldalába vágta a labdát, 1-0. A második etapban felváltva forogtak veszélyben a kapuk, viszont már egyik csapat sem talált a hálóba, így a Juventus nyerte a csoportot. A Puskás Akadémia hétfőn a hetedik helyért léphet pályára.