Fantasztikus Pécsi Ármin, keserédes egy pont – nagyot nyert a Ferencváros

Fényes nap várt a magyar futballra május első szombatján, hiszen a trónkövetelő Puskás Akadémia a címvédő Ferencvárosi TC vendégeként lépett pályára. A két csapatot három pont választotta el a tabellán a forduló előtt, így a legnagyobb kérdés az volt, hogy Hornyák Zsolték életben tartják-e bajnoki címről szőtt álmaikat, és elhozzák a három pontot a Groupama Arénából, vagy a zöld-fehérek tulajdonképpen biztosítják az aranyérmüket. Az biztos, hogy a papírforma és a hazai pálya előnye, na meg a mintegy 20 ezer fanatikus drukker, a fővárosiak mellett szólt.

A Puskás Akadémia részéről Nagy Zsolt is jó teljesítményt nyújtott a Ferencváros ellen

Fotó: Kricskovics Antal

A Puskás Akadémia passzívan kezdett, mégis megfricskázta a Ferencvárost

Már az első perctől kezdve érezhető volt, hogy a szurkolókon semmi sem fog múlni, ha kell, akkor két kézzel lökik át a győzelem kapuján a Ferencvárost, de ez a vendég fanatikusokról is elmondható volt, akik megállás nélkül kántálták a rigmusokat. A hazai játékosok sem akartak a drukkerek türelmével játszani, egyértelműen a kezükbe vették az irányítást, a Puskás Akadémia számára a védekezés volt a fő feladat. Abban azonban tökéleteset húzott Hornyák Zsolt, hiszen a Wojciech Golla, Patrizio Stronati belsővédő páros remekül teljesített, a kényszerposzton játszó Artem Favorov pedig igyekezett a legtöbbet megtenni azért, hogy ne legyen gond a balszárnyon. Ezt koronázta meg Pécsi Ármin teljesítménye, aki előbb Szalai Gábor próbálkozásánál mutatott be parádés védést, majd Varga Barnabás elől is tisztázott, és bizonyította, akár a legmagasabb szintre is eljuthat.

A ferencvárosi fölény óriási volt, elvétve akadt csak támadási lehetősége a Puskás Akadémiának, akkor sem volt igazán veszélyes próbálkozása a vendégeknek. A 22. percben Nagy Zsolt lőtt egyet, de Dibusz Dénes könnyedén fogta, ezen kívül pedig nem volt igazán sansza Hornyák Zsolt fiainak. Mit számít ez? – gondolhatták magukban a felcsútiak, akik aztán a 42. percben a semmiből előnybe kerültek. Mikael Soisalo beadási kísérletét blokkolták, majd a finn ismételt, eltalálta Szalai Gábort, akinek a lábáról a bal alsóba vágódott a labda, ezzel becsapva a jobbra vetődő Dibusz Dénest, 0-1.