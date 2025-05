Balsay István életműdíjat kapott a hazai szövetségtől

Megjegyzi, a rendszerváltás időszakában volt különösen nehéz a sport helyzete, a sportszervezetek, egyesületek, óvodák, iskolák, szociális létesítmények kerültek szinte lehetetlen helyzetbe. „A város átvette a működtetést, óriási értékek – például a gyerekek jövője, sportolása - kerültek a kezünkbe, ami hatalmas felelősséggel, valamint jelentős többletkiadással járt. Fontos, hogy munkahelyeket, létesítményeket, sportcsapatokat is, nem csak kosárlabdát, más, jelentős klubokat is, ezen időszakban zajlott a nyitott, fehérvári a jégpálya befedése. Büszke vagyok az ARÉV SC férfi kosarasait előbb edzőként majd elnökként sikerrel irányító Nagy Gáborral való töretlen barátságomra, évtizedeken keresztül segítettük egymást. Polgármesterként életben tartottunk sportágakat, később, amikor országgyűlési képviselő lettem és MOB tag, a mindennapos testnevelésért dolgoztunk, valamint látványsportok minél eredményesebbé tételénél tudtam segíteni. Magyarországon az utánpótlásban az U23-as korosztályig bezárólag 526 ezer igazolt, sportoló fiatal van, ami komoly szám, ennek fele labdarúgó. Fehérváron a futballban, kézilabdában, kosárlabdában, jégkorongban, röplabdában, az egyesületekben mindenütt 350-400 sportoló található, ezt életben kell tartanunk. Döntő, hogy amit mi anno átéltünk, az összetartozás, a közös küzdelem, a harcosság, a másik gondolatának kitalálása, a játékvezető döntésének elfogadása – ami nem mindig egyszerű - a mai fiatalok számára is fontos legyen. Ezeket az értékeket tovább kell vinni. A sport megtanít mindenre.”

Hozzáteszi, hálás szívvel emlékezik arra, hogy bajaiakkal, mások városok gárdáival, a budapesti csapatokkal mindig öldöklő küzdelmeket vívtak, azonban pályán kívül hatalmas volt a barátság, ami nem változott azóta sem.

- Évente összejövünk, őrizzük a kapcsolatokat, Akkoriban nem volt zsoldos, azaz külföldi most már van, ami az eredményesség miatt sokat jelent, főleg a nemzetközi szintéren szereplő csapatainknál. Én támogatom, a kevesebb külföldi alkalmazását, hogy a fiatal tehetségeknek adjunk lehetőséget, még azon az áron is, hogy a hazai kulcsjátékosok túlzott jövedelmi igényekkel lépnek fel. Amikor meghívnak utánpótlás csapatok érvázóira, mindig jó érzés látni a gyerekek csillogó szemeit. Mindig segítettem csarnokok, tornatermek, uszodák egyéb létesítmények építését, anno mi szabadtéri, aszfaltos pályán játszottunk, gumilabdával, anno Balatonfűzfőn, hatalmas szélviharban. Azóta szerencsére hatalmasat változott a világ. Azonos pályán lehettem olyan társsal, aki később Eb-győztes csapat kapitánya volt. A legnagyobb értéke a kosárlabdának, illetve más sportágnak is, hogy megtanít küzdeni, alázattal dolgozni a csapat, a közösség érdekeiért. Amikor a MOB tagja lettem, megyei jogú város mindössze kettő volt, sikerült minden jelentős települést bevonni a programokba. A saját sportágamnál maradva, kidolgoztuk a sportágfejlesztési koncepciót, ami új távlatokat nyitott a magyar kosárlabdában – közölte Balsay István.