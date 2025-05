Az utolsó pillanatban bukták el a győzelmet

A találkozó Kovács Ákos kétpontosával kezdődött, amelyre Tyler Thomas válaszolt, 2-2. A következő percekben hasonlóan zajlott a játék, hiszen a csapatok között csak pár pont volt. A pontossággal megküzdöttek a csapatok, ugyanis rengeteg lehetőség maradt ki. A tempó sem volt a leggyorsabb, kellett egy kis idő mire kezdtek a játékosok belerázódni. Az első negyed végül hárompontos fehérvári előnnyel ért véget, 25-22.

Az Alba Fehérvár és a DEAC is rengeteg dobást rontott el

A második etap eleinte nagyon hasonlított az elsőre, azonban az idő előre haladtával elkezdett nőni a különbség a felek között. A fekete mezesek a játékrész felére az addigiakhoz képest egy komoly előnyt építettek fel, 29-37. Alejandro Zubillaga legénysége nem volt elég éles, pontatlan dobások, elszórt labdák, rossz passzok jellemezték a játékot. Ehhez képest a DEAC nem tudott igazán ellépni, hiszen ők is sorra puskázták el a lehetőségeket. Erre tökéletes példa Kyan Anderson, aki az első félidőben tízszer próbálkozott kétpontossal, de csak háromszor talált a gyűrűbe. A túloldalon sem volt jobb a helyzet, LEster Medford négyből semmi, míg Vojvoda Dávid kilencből ötöt dobott be. A nagyszünetre tízpontos debreceni előnnyel vonultak a gárdák, 41-51.

A szünetet követően a fehérváriak elkezdtek felzárkózni, a sok pontatlan dobás ellenére öt perc alatt sikerült is kiegyenlíteni, 53-53. Ezt követően a debreceniek dobtak egy kétpontost, viszont Vojvoda egy büntetővel egy pontra csökkentette a különbséget. A negyed második felére a közönség legnagyobb örömére ismét megfordult az a bizonyos kocka, hiszen ismét az Alba Fehérvárnál volt az előny, amely a játékrész végéig már így is maradt, 72-68.

A negyedik etapban ismét kisebb hullámvölgybe került a fehér mezes alakulat, aminek meg is lett az eredménye, hiszen többek között Hőgye Patrik remek megoldásaival fordított a DEAC, 77-80. A következő percek inkább egy hullámvasútra hasonlított, hol a hazaiak, hol a vendégek hibáztak többet. Nem sokkal a vége előtt újfent meglépett az Alba, 89-85. Ekkor már csak 16 másodperc volt hátra, úgy tűnt, hogy a fehérváriak megnyerik a meccset, viszont Anderson triplájába Medford faultolt bele, ami ennek ellenére a gyűrűben landolt, az amerikai kosárlabdázó pedig a plusz büntetőt is bedobta, ezzel hosszabbításra mentve a találkozót, 89-89. Medford ezzel a hibával ki is pontozódott.