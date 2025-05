Motivált volt végig a mérkőzés során az Alba Fehérvár KC

Az első félidő eleje hozta az előzetes várakozásoknak megfelelő játékot . Az Alba Fehérvár KC és az MTK felváltva szerzeték a gólokat, az első kétgólos vezetést az FKC szerezte meg Szabó Kittinek köszönhetően a negyedik percben, majd Utasi Linda révén a 10. percben, ismét két találattal, 7-5-re vezetett a hazai együttes. Ezután fordítani tudtak a budapestiek, a 18. percben 10-11 volt az állás a vendégek javára. Majd 12 percig csak egyetlen gólt tudott szerezni a kék-fehér együttes, amely végleg megpecsételte a sorsukat. Az FKC a félidő végéig sorozatban nyolc gólt szerzett, így hat gólos előnnyel, 18-12-el zárta az első játékrészt. A folytatásban próbált visszajönni az MTK, de a székesfehérváriak jól be tudták osztani tetemes előnyüket, végül 31-26-ra győzött Szuzana Lazovics csapata. A montenegrói tréner a mérkőzés után a csapat motiváltságát emelte ki, de a védekezéssel nem minden esetben volt elégedett.

Tamara Smbatian (feketében) hét góllal, az Alba Fehérvár KC legeredményesebb játékosa volt az MTK ellen.

Fotó: Fehér Gábor

– Ezúttal is rendkívül motiváltan játszott a csapat, remélem, a későbbiekben is így lesz. Akkor sem adtuk fel, amikor a sarkunkban volt az ellenfél, ami annak volt köszönhető, hogy védekezésben azért voltak problémák. Ez a győzelem újabb lendületet adhat a csapatnak, amely a koncentrációt is javíthatja! – nyilatkozta a mérkőzés után Szuzana Lazovics az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.