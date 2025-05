Két Fejér vármegyei kézilabdázó került be a hét csapatába

A Dunaújvárosi Kohász kapusa, Gabrijela Bartulovic extra teljesítményt mutatott be hazai pályán a Kisvárda ellen. A mérkőzés során 14 védést mutatott be, amely 42%-os hatékonyságot jelent. Az ő remek teljesítményének is köszönhetően verték meg a papíron jóval esélyesebb Kisvárdát nagy gólkülönbséggel 30-24-re.

Fotó: Alba Fehérvár / Facebook

Az Alba Fehérvár KC hozta a kötelezőt, és legyőzte a tabella utolsó helyén álló MTK-t. Tamara Szmbatian a mérkőzés először a 17. percben talált be egy igen fontos pillanatban, ugyanis ezzel kiegyenlített az FKC 11-11-re, majd két perc múlva az ő találatával nőtt két gólosra a hazaiak előnye. Ezután két lövés kimaradt, és a második félidőben kezdte meg igazán a gólgyártást az ukrán válogatott irányító. A játékrész során ötször volt eredményes, aminek köszönhetően magabiztosan, 21-26-ra legyőzte az MTK-t Szuzana Lazovics együttese, így az ő helye is megkérdőjelezhetetlen a hét legjobbjai között.