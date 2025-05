A Tóvárosi Általános Iskolában pattogtatnak a senior kosarasok

Az Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület május 10-én, szombaton délelőtt, nagyszabású kosárlabda tornát rendez az idősebb korosztály számára. Az esemény komoly múltra tekint vissza, lévén lassan ötven éve, 1977-ben Dósay István hívott először senior csapatokat Székesfehérvárra, azóta kisebb megszakításokkal, de a koronázóvárosiak kitartóan szervezik évről-évre ezeket az eseményeket. Mivel a kupanépszerű, az utóbbi néhány esztendőben a csapatok száma megugrott, ezért a zavartalan lebonyolítás miatt Sopronnal felváltva rendezik a seregszemlét, tavaly a nyugati végeken bonyolították, a mezőny ezúttal tér vissza Fejérbe.

Idén 18 csapat érkezik a Tóvárosi Általános Iskolába, az együttesek 4 korosztályban mérkőznek egymással, 35+, 45+ és 50+-os kategóriában, a szervezők számára nagy büszkeség, hogy a 60+os korosztályban is összejött 3 csapat. Jönnek Szegedről, Kecskemétről, Budapestről, Szeghalomról, Veresegyházáról, Sopronból, Egerből, Szolnokról is játékosok. A meccsek színvonalát jelzi az, hogy a magyar mezőnyben sok többszörös, mi több, a nemzeti együttesben többszász alkalommal pályára lépett kosaras is szerepelt már itt az elmúlt években, például – a teljesség igénye nélkül - Winter Ilona, Károlyi Andrea, Kiss Lenke, Kosjár Katalin, Judik Béla, Farkas Attila, Kovács Attila, Horváth Ákos. A parkettre lépők között akadtak senior világbajnokok és olimpiát megjárt csapattagok is.

A székesfehérvári kosárlabda ezúttal négy csapattal képviselteti magát, jelezve, hogy a városban jelentős a kosárlabda élet napjainkban. A férfiak a 35+ és az 60+ kategóriákban, míg a hölgyek a 45+ kategóriában vívnak majd mérkőzéseket. Az előző években több kategóriában is sikerült megszerezniük az első helyet, több játékos bekerült az allstar válogatottba is. Idén is hasonló célkitűzésekkel vágnak a tornának.

A mérkőzések szombaton, délelőtt 10 órakor kezdődnek a Tóvárosi Általános Iskolában, a belépés ingyenes, a szervezők - Szücs Mária, Mohai Zoltán, Nagy Krisztina, Varga-Kisteleki Katalin - szeretettel várják a szurkolókat, a kosárlabda barátait. A döntők a tervek szerint 16 órakor kezdődnek.