A Fradin keresztül a döntőbe

- A Ferencváros méltó ellenfél, talán a legerősebb csapat, akit kaphattunk. Rövid időn belül többször is megmérkőzünk velük és mind egyformán fontos találkozó lesz. Egy kicsit sajnálom, hogy nem a Lipcsét kaptuk, mivel ezek az utazások jó hangulatban telnek, és összerázzák a csapatot. - vélekedett a sorsolás után Szabó Edina.

A dán Horsens (piros) ellen sem volt könnyű dolga a Cornexinek (fehérben) Fotó:

Fotó: A klub

Április 8.-án, az első összecsapáson, hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a Cornexi. Ragyogóan játszottak a fehérváriak az első félidőben, de utána érthetetlenül megtorpantak, és az összeszedettebb Fradi a döntő pillanatokban jobban koncentrált, így a végén egy góllal diadalmaskodott (30-31). Igazi kupahangulat uralkodott a Köfém csarnokban, a tv-közvetítés ellenére sokan hallgattak a fehérváriak hívó szavára, ismét telt házat varázsoltak a fehérvári arénába. Nem kezdett rosszul a Cornexi, hiszen a 10. percben már három góllal vezettek Sitiék. Elsősorban Kenyeres Fanni brillírozott, aki a lerohanásokat rendre góllal fejezte be, míg Siti Bea azon kívül, hogy jól osztogatott a kapura is veszélyes volt. A vendégeknél a betegségéből lábadozó Tóth Tímea próbálkozott ugyan, de ezek leginkább a kapu mellett landoltak, vagy Sugár Tímea zsákmányává váltak. A 25. percre hatgólosra nőtt a hazai vezetés Tápai Szabina találata után (15-9). Ekkor mindenki azt hitte a Cornexi hívei közül, hogy ez sétagalopp lesz, és zsebben van a meccs. Aztán a félidő végére csökkentett hátrányán valamelyest a zöld-fehér alakulat. A szünet után a fővárosiak szlovák légiósai vitték a prímet. A kapujukban feljavult Katarina Miklosová, míg a mezőnyben Lucia Uhraková semlegesítése okozott komolyabb problémát a hazai védőknek. Ráadásul a 40. percben átvették a vendégek a vezetést Katarina Mraviková gólja után (19-20). Még ugyan fellángolt a Cornexi, egyszer az előnyt is megszerezték (23-22) Balogh Bea góljával. Ám ez volt az utolsó pozitív momentum a házigazdák számára. Akármennyire is mozgósították erőiket már nem tudtak egyenlíteni. Annyit sikerült elérniük, hogy a végjátékban felzárkóztak, de Balogh Bea kihagyott büntetője után a Fradi örülhetett. Ezúttal Kenyeres, Balogh B., és Tápai egyaránt 7-7 találattal vette ki részét a hazai góltermésből. Minden kétséget kizáróan fel volt adva a lecke a visszavágóra. A Népligetben – ahol korábban nem sok babér termett számukra - az utolsó pillanatokig kiélezett csatában kétgólos győzelmet aratott a Cornexi (31-29), így mindössze egy találattal története során első alkalommal, de bejutott a nemzetközi sorozat fináléjába. A kettőzött erővel küzdő Cornexiben Tápai ellenállhatatlanul játszott, tíz gólja önmagáért beszél, de nem lehetett panasz a többiekre sem: Korgyuk, Szabó V., Siti B, és Balogh B. egyaránt 5-5 gólt szerzett. Közben a másik ágon eldőlt, hogy a fehérváriak ellenfele a két mérkőzésből álló döntőben a Győri Graboplast ETO együttese lesz, és az első összecsapásra Győrben került sor.