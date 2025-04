Visszatért a korábbi szakember

A ZTE a kiesés ellen küzd az OTP Bank Liga mostani kiírásában, ami végül Márton Gábor állásába került. A korábban a Vidinél is megforduló szakembert az az Ifj. Mihalecz István váltja, aki korábban már ült a kék-fehérek kispadján.

Ifj. Mihalecz István egyszer már ült a ZTE kispadján

Forrás: zaol.hu

Ismerős név a ZTE kispadján

A zalaegerszegi születésű szakember a 2015-2016-os szezon végén az akkor NB II-ben vitézkedő gárda irányítását Csank Jánostól vette át utolsó hat fordulóra. Akkor négy győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség volt a mérlege. A zalai szurkolók valószínűleg most is elégedettek lennének egy hasonló forgatókönyvvel, igaz most csak öt fordulót kapott.