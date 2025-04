Eldőlt a Volán játékosok sorsa a válogatottnál

Eddig fantasztikusan teljesít a Veletek Bárhova Turnén a magyar férfi jégkorong-válogatott, hiszen négyből négy mérkőzést megnyert a vb-re hangolsá jegyében zajló összecsapásokon. A szombati, Norvégia elleni 2-0-s diadalt követően formálódott a keret, három játékos kikerült a csapatból, négy új pedig a jövő hét folyamán csatlakozik az eddig is készülő jégkorongozókhoz. Érint ez a változás Volán játékosokat?

Volán játékosokat ezúttal nem érint Majoross Gergely döntése

Forrás: jegkorongszovetseg.hu

A felkészülési mérkőzések feléhez érve Majoross Gergelyéknek egyre közelebb van az a dátum, ameddig ki kell alakítaniuk a végleges, 25 fős keretet a világbajnokságra. Ennek szellemében a szakvezetőség Szongoth Dömének, Mattyasovszky Gergelynek és Schlekmann Márknak is megköszönte a tábornyitás óta nyújtott odaadó munkját, számukra eddig tartott a válogatott szereplés ebben az időszakban – írja a jegkorongszovetseg.hu.

A három távozó mellett érkezők is vannak, hiszen csatlakoznak a felkészüléshez a friss bajnokok is. Most mindenki kapott két pihenőnapot, a munka húsvéthétfő után, kedden, immár Káposztásmegyeren folytatódik, ahol már ott lesznek a Gyergyói HK játékosai, Fejes Nándor, Sárpátki Tamás és Vincze Péter is, valamint csütörtökön hazaér az ezen a hétvégén a brit élvonal négyes döntőjében szereplő Nottingham Panthers légiósa, Garáth Zsombor is. Ugyanakkor Szongoth Domán az előttünk álló hetet még Székesfehérváron, a divízió 1/A-világbajnokságon szereplő U18-as válogatotnál tölti majd – summázza a keretet érintő változásokat a jegkorongszovetseg.hu.

A magyar férfi jégkorong-válogatott legközelebb április 25-26-án lép majd pályára, Miskolcon, ahol kétszer is összecsap Dániával, majd május 2-án a Vasas Jégcentrumban Szlovénia, míg május 6-án a világranglista-első Kanada lesz a mieink ellenfele.