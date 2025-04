Finnországban folytatja a fehérvári tehetség

Dobos Mihály Bendegúz 2021-ben egyszer már kiigazolt Finnországba, akkor több utánpótlás csapatnál is megfordult, majd a felnőtt ligákban való szereplés reményében Székesfehérvárra igazolt, ahol az Erste Ligában szereplő FEHA19-nél vették őt számításba. A 2023-2024-es szezonban már állandó tagja volt a csapatnak, 43 meccsen 7 gólt és 15 gólpasszt hozott össze, emellett egyszer az ICEHL-ben is pályára léphetett. A 2024-2025-ös idény kiválóan alakult számára, hiszen az Erste Ligában 30 mérkőzés is elég volt, hogy 23 pontot szerezzen, emellett 11-szer a Volánnal az osztrák bázisú jégkorongligában is pályára léphetett, ahol 3 asszisztot is kiosztott. A fiatal támadó a finn másodosztályban, a Mestis-ben szereplő KeuPa együttesében folytatja pályafutását, ahol az első két sor egyikében számolnak vele. A játékos a klub hivatalos oldalának elmondta, mi áll a távozásának hátterében, valamint megköszönte az eddigi támogatást.

Dobos Mihály Bendegúz a FEHA19 mellett a Volánban is nagyszerű teljesítményt nyújtott

Fotó: Nagy Norbert / FMH-archív

„Amikor annak idején Fehérvárra igazoltam Finnországból, már akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyszer szeretnék visszatérni oda. Most úgy alakultak a dolgok, hogy ez megvalósulhatott, és nagyon izgatottan várom az új kihívást” – emelte ki Dobos.

A támadó még búcsúüzenetet is hagyott a fehérváriaknak.

„Ami biztosan hiányozni fog, az az öltözői közösség. Nagyon ritka, hogy ennyire jó hangulatú és összetartó társaság jöjjön össze. Hálás vagyok a klubnak, mert itt lettem profi játékos, és rengeteget kaptam Fehérvártól. A legjobbakat kívánom a csapatnak, és természetesen továbbra is követni fogom őket.” – zárta gondolatait Dobos Mihály Bendegúz.